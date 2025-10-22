Lidl también se apunta a la celebración de Todos los Santos con estos ramos que estarán disponibles a partir del próximo lunes

Se acerca la celebración de Todos los Santos y en los supermercados Lidl también han decidido apuntarse a estra tradición con unos ramos que estarán disponibles a partir del próximo lunes.

Y es que durante Todos los Santos, la tradición manda que llevemos flores a nuestros seres queridos que lamentablemente han fallecido, llenando los cementerios de flores. Pero todos sabemos que las flores no son baratas, así que para que ningún difunto se quede sin flores, Lidl ha decidido popularizar los precios.

Entre los ramos que están disponibles a partir del próximo lunes, día 27 de octubre, está el ramo mediano compueso por clavel, rosa, gerbera y crisantemos, con un total de siete tallos y que puedes comprar por 4,49 euros.

Ramos mediano y grande. / Lidl

Por un poco más, 6,99 euros, tienes el ramo grande, de doce tallos y que cuenta con rosa, clavel, gerbera, lirio y crisantemo.

Y por último, tienes el ramo premium por solo 9,99 euros que tiene 17 tallos e incluye rosa, alstroemeria, clavel y crisantemo.

Ramo premium. / Lidl

Por supuesto, también puedes hacerte con un ramo de crisantemos por 2,99 euros, y un ramo de rosas o de claveles por 4,99 euros.

Ramos de crisantemos. / Lidl

Ramos de rosas y de claveles. / Lidl

Disponibles

Eso sí, recuerda que estarán disponibles a partir del próximo lunes. Y habrá unidades limitadas.