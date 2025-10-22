Llega a Aldi la bebida más viral de este otoño y con un descuento del 20 por ciento
Ya no tendrás que ir a Starbucks para tomar esta bebida tan viral
Cuando llega el otoño, una de las cadenas de cafetería más conocidas como es Starbucks lanza su pumpkin spice latte, una bebida con puré de calabaza y especias que solo está disponible por tiempo limitado y se ha vuelto viral. Pues ahora esta bebida llega a Aldi y con un descuento del 20 por ciento.
Se trata de la bebida de avena barista pumpkin spice de la marca Yosoy, una bebida que podemos combinar con el café para conseguir el pumpkin spice latte que encontramos en el Starbucks, pero directamente en nuestra casa.
Tal y como compentan, esta bebida de avena tiene un sabor dulce, pero también especiado y muy cremoso, ideal para este otoño.
Precio
Pero es que lo mejor es su precio, ya que esta bebida tiene un precio de venta recomendado de 1,99 euros, pero en Aldi te lo venden con un descuento del 20 por ciento, con lo que se te queda en 1,59 euros el envase de un litro, que te da para hacerte unos cuantos pumpkin spice lattes.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
- Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la 'operación Vildas' contra el tráfico de drogas
- La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”
- Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado