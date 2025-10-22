Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llega a Aldi la bebida más viral de este otoño y con un descuento del 20 por ciento

Ya no tendrás que ir a Starbucks para tomar esta bebida tan viral

Llega a Aldi la bebida más viral de este otoño y con un descuento del 20 por ciento

Llega a Aldi la bebida más viral de este otoño y con un descuento del 20 por ciento / Freepik

Benito Domínguez

Cuando llega el otoño, una de las cadenas de cafetería más conocidas como es Starbucks lanza su pumpkin spice latte, una bebida con puré de calabaza y especias que solo está disponible por tiempo limitado y se ha vuelto viral. Pues ahora esta bebida llega a Aldi y con un descuento del 20 por ciento.

Se trata de la bebida de avena barista pumpkin spice de la marca Yosoy, una bebida que podemos combinar con el café para conseguir el pumpkin spice latte que encontramos en el Starbucks, pero directamente en nuestra casa.

Bebida de avena.

Bebida de avena. / Aldi / Yosoy

Tal y como compentan, esta bebida de avena tiene un sabor dulce, pero también especiado y muy cremoso, ideal para este otoño.

@diariosdecris Obsesionada con esta bebida de avena de pumpkin spice 🍁✨🎃☕️ @YOSOY vegetal #pumpkinspice #cafe #pumpkinspicelatte #otoño #recetas ♬ Insomniac - Memo Boy & Chakra Efendi

Precio

Pero es que lo mejor es su precio, ya que esta bebida tiene un precio de venta recomendado de 1,99 euros, pero en Aldi te lo venden con un descuento del 20 por ciento, con lo que se te queda en 1,59 euros el envase de un litro, que te da para hacerte unos cuantos pumpkin spice lattes.

