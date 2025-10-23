Adiós a planchar la ropa: Lidl vende un vaporizador de mano de la marca Philips que está rebajado de precio (cuesta menos de 35 euros)
El cepillo es ligero, compacto y plegable, ideal tanto para usar en casa como en viajes y no necesita tabla de planchar
No pierdas más el tiempo planchando la ropa. Lidl tiene el artículo que necesitas, es de la marca Philips y, encima, está rebajado de precio. Se trata de un vaporizador de mano, compacto y plegable, que cuesta 32,99 euros. Su precio original era de 37,99.
Según recoge la página web del Lidl, el cepillo a vapor de prendas de la serie 3000 Srries Streamer de Philips es "ligero, compacto y plegable". "Gracias a su fácil manejo y almacenamiento, tu ropa se mantendrá siempre fresca, dondequiera que vayas y cuando quieras. Es un compañero ideal tanto en casa como de viaje, con el que podrás refrescar tus conjuntos de forma fácil y rápida", aseguran.
Sus características son las siguientes: es compacto y plegable, fácil de usar y de guardar. No necesita tabla de planchar, por lo que se ahorra tiempo y esfuerzo. El depósito de agua extraíble es de 100 mililitros para un llenado sin esfuerzo. Tras llenar su recipiente, se puede utilizar en solo 30 segundos. Tiene una potencia de 1000 W con una salida de vapor uniforme de 20 g/min.
Acaba con las bacterias y los ácaros
Por si fuera poco, su vapor elimina el 99,9% de las bacterias y el 100% de los ácaros del polvo. Refresca tus prendas, elimina los olores y reduce tus ciclos de lavado. Su cable tiene una longitus de 2 metros. Su peso es de 782 gramos.
Como todos los productos del Lidl, este aliado de la limpieza a precio de ganga se puede comprar tanto en sus supermercados físicos como en la web, con entregas a domicilio en 24 o 48 horas.
