Aterriza en Lidl la solución para convertirte en un repostero profesional (y por menos de 10 euros)
Tiene un descuento increíble
Si quieres convertirte en un repostero profesional no puedes perderte la solución que acaba de aterrizar en Lidl (y por menos de 10 euros).
Y es que puedes adquirir esta batidora amasadora de 300 watios con la que te sentirás como un profesional. Puede mezclar, batir y amasar, y cuenta con cinco niveles de velocidad y botón turbo para batir a mayor potencia.
Y es que los postres te saldrán excelentes con esta batidora amasadora, casi como si fueran comprados. Este pequeño electrodoméstico que venden en Lidl cuenta con 2 varillas mezcladoras para montar nata y 2 varillas amasadoras para preparar masa de pan o pizza, de acero inoxidable.
También tiene un botón de expulsión para cambiar fácilmente de varillas: y un asa ergonómica para un uso cómodo y seguro.
Además, las varillas mezcladoras y amasadoras pueden lavarse en el lavavajillas.
Precio
Pero, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por esta batidora amasadora? Pues su precio de venta recomendado es de 11,99 euros, pero en Lidl te la ofrecen con un descuento del 25 por ciento, con lo que se queda en 8,99 euros, todo un chollo.
