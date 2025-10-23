El estropajo de supermercado que elimina las bolas de los jerséis de punto sin dañarlos (por poco más de un euro)

Hay solución barata y al alcande de todo el mundo para las bolas de las prendas de punto. Un estropajo que se vende en supermercados y que permite peinar las prendas, quitarle las bolas y dejarlas como nuevas.

El estropajo en cuestión es de almohadilla con hilo inox. Está a la venta en la mayoría de supermercados y también en Amazon. El precio ronda el euro y es muy fácil de conseguir. Por ejemplo, lo venden en Mercadona por 1,20 euros. La descripción de este producto asegura que tiene un "tejido entrecruzado de hilo de acero inoxidable muy suave con las manos y arranca la sociedad más rebelde".

Aunque el producto está pensado para eliminar la suciedad de las ollas y sartenes, hay quien le ha descubierto un uso interesante para la ropa. "Quita las bolitas de los jerséis y los deja como nuevos", comenta una chica a sus seguidoras en Instagram. Son muchas las que comentan que lo han probado y funciona.

Piedra pómez

A la hora de buscar soluciones para las bolas de los jerséis (más allá de las maquinitas pensadas para esto) otra opción interesante es la piedra pómez.

Es un elemento natural que pude tener muchos usos en nuestro día a día. En primer lugar, uno de los más habituales es el de exfoliar los pies y suavizar las asperezas para dejar unas plantas totalmente lisas. Por otro lado, también puedes usarla como otras cosas como limpiar el pelo de tus mascotas e incluso eliminar el bello corporal.

En el caso de los jerséis, se debe pasar con cuidado sobre la prenda para terminar con ese aspecto a viejo de los prendas de punto.