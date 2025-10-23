Ni flan ni natillas, este es el mejor postre lácteo de supermercado según la OCU
Un análisis entre casi trescientos postres que se pueden adquirir en las tiendas de España
Los postres lácteos no son especialmente saludables. Sobre todo porque, como su propio nombre indica, son postres y eso suele ir asociado a una alta cantidad de azúcar. Eso sí, pueden ser consumidos de forma ocasional. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han hecho un análisis para conocer cuál es el mejor postre lácteo de supermercado con un análisis entre casi trescientos postres que se pueden adquirir en las tiendas de España.
En este caso estamos hablando de flan, natillas, arroz con leche, mousses o crema catalana. Y para analizarlos, la OCU utiliza su escala saludable que mida el contenido de proteínas, azúcares, calorías, grasas, cantidad y tipo de aditivos y nivel de procesamiento del producto.
¿Y cuál es el mejor de todos? Pues el arroz con leche es el que sale mejor valorado. Entre sus ventajas, la sencillez de sus ingredientes, el que tenga pocos coservantes y su bajo nivel de procesamiento.
La segunda opción son los flanes, sobre todo los de huevo, que han tenido muy buenas puntuaciones en la escala saludable de la OCU.
Última opción
En el otro lado están las natillas, ya que solo algunas de ellas se llevaron el aprobado.
