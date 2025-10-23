Llega a Lidl la planta que purifica el aire de la casa y aporta paz mental

Los amantes de las plantas están de suerte. Lidl ha incorporado una planta, que no solo aporta ese punto verde decorativo al hogar, sino que tiene propiedades muy beneficiosas para la salud. Se trata de la Calathea, que llega a Lidl este viernes por menos de 7 euros.

Esta planta tiene unas hojas muy características, con diseños y patrones únicos, que la convierten en una de las favoritas a nivel decorativo. Además, sus hojas se mueven: la planta se abre por la mañana y se cierra por la noche. Por eso se le conoce también como la "planta de la oración". Sin embargo, su valor va más allá del puramente estético.

Calathea de Lidl / Lidl

Buena para la salud

La Calathea tiene propiedades de purificación del aire, además de beneficios para el bienestar mental. Por un lado, esta planta filtra las toxinas como el formaldehído y el benceno, lo que mejora la calidad del aire interior y crea un ambiente más saludable.

Su presencia en el hogar puede ayudar a reducir el estrés y crear una atmósfera más tranquila y relajante. Se asocian con la creación de un ambiente armonioso y con la energía positiva, la creatividad y la inspiración.

Fácil de cuidar

Esta planta no requiere de cuidados muy difíciles de llevar a cabo. Se debe colar en un lugar en el que le de la en luz indirecta o sombra parcial. Es decir, prefiere la luz suave. Si las hojas se vuelven pálidas, puede ser que necesite más luz.

En cuanto a la cantidad de agua que necesita, se debe mantener el sustrato siempre húmedo pero no encharcado. Es decir, se debe regar con regularidad y comprobar que el sustrato está seco antes de volver a hidratarla.