Llegan a Lidl los bombones que recuerdan a los Lindor pero con un precio mucho más reducido

Aunque todavía quedan unos meses para la Navidad, los productos navideños han llegado ya a los supermercados para quedarse. Turrones, polvorones y, por qué no, bombones. Y entre toda la selección de productos navideños, en Lidl han llegado unos bombones que recuerdan a los Lindor pero con un precio mucho más reducido.

Se trata de los bombones de chocolate Favorina en seis variedades distintas. Así, tenemos de chocolate con leche, negro, blanco, con naranja, avellana o biscuit en paquetes de 65 gramos. Unos bombones con forma de bola y con un relleno cremoso que seguro que vuelan en tu mesa navideña.

Bombones. / Lidl

Precio

Pero como puedes tenerlos ya, seguro que no podrás resistirte a probarlos antes de que comience la Navidad. Además, en los supermercados Lidl tienen un precio muy reducido, cada paquete de 65 gramos tiene un precio de 1,49 euros, pero hay una oferta de descuento en la segunda unidad. Un descuento del 50 por ciento, con lo que la segunda unidad te quedaría tan solo en 75 céntimos.