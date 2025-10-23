Esta es la mejor crema hidratante que puedes comprar en el supermercado según la OCU
Pagar más no es siempre sinónimo de una mayor calidad
Elegir una buena crema hidratante no es un trabajo fácil. Aún así, debes de saber que pagar más no es siempre sinónimo de una mayor calidad. Y si no que se lo digan a la Organización de Consumidores y Usuarios que, tras un concienzudo análisis, ha determinado cuáles son las mejores cremas hidratantes que puedes comprar en el supermercado.
Para hacer su análisis, en la OCU compararon un total de 16 cremas hidratantes dispobibles en el mercado. Y para analizarlas, no solo evaluaron de forma objetiva la composición de cada producto, también sus resultados reales sobre la piel y su precio.
En el estudio destacó la crema Naturally Good de la marca Nivea, que tiene una composición al 99 por ciento de ingredientes naturales. Además, tiene un precio muy bajo, ya que se sitúa entre los cinco y los nueve euros.
Segunda opción
La otra crema que destaca la OCU es de marca blanca. Se trata del Gel facial Hidrata con ácido hialurónico de Deliplus (Mercadona) y que cuesta 5 euros.
