Estos son los mejores cereales de supermercado según la OCU (y tres son de marca blanca)

A la hora de desayunar, en España tenemos la costumbre de acompañar la leche o el café con galletas y cereales. Y si bien no es algo que, de frente, pueda considerarse como muy saludable, lo importante es no abusar de ellos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 230 galletas y cereales de desayuno para dar con cuáles son los mejores cereales que puedes comprar en el supermercado.

En el análisis, los cereales obtienen mejor valoración que las galletas, ya que solo 3 de cada 10 galletas aprueban en la escala saludable de la OCU, mientras que más de la mitad de los cereales de desayuno reciben una valoración buena.

Cereales. / Freepik

¿Y cuáles son los mejores cereales según la OCU? Pues entre los copos de avena destaca la marca blanca de Lidl, Crownfiel, copos de avena suave, con un precio de 82 céntimos el paquete de medio kilo. Entre los mueslis de cereales está El granero, copos de cinco cereales, a 3,16 euros el paquete de medio kilo.

Cereales fitness

Si hablamos de los cereales fitness, para la OCU ganan los de la marca blanca de Mercadona, Hacendado copos de trigo integral y arroz 0% azúcar Linnea V, que cuesta dos euros el paque de medio kilo. Y entre los cereales granola también destaca la marca blanca de Mercadona con el Hacendado Muesli Crunchy 0% azúcares y 0% edulcorantes. Al igual que los copos de trigo de Hacendado, su precio es de 2 euros por el paquete de medio kilo.