Este supermercado es el nuevo Zara (pero más barato): blusas "monísimas" por solo 20 euros y vestidos de punto por 25

La ropa de este supermercado podría ser perfectamente de Zara, de Mango o de Massimo Dutti. Tienen blusas "monísimas" con volante cruzado, mangas abullonadas o lazada en el cuello, pantalones de campana, pitillo o de pana, vestidos estampados o de punto, abrigos, gabardinas y parkas de mil colores y formas. Hablamos de Unit, la marca textil del supermercado Hipercor, que pertenece a su vez a El Corte Inglés.

Precios económicos

La última colección de otoño-invierno, aseguran los expertos, convierte al Hipercor en "el nuevo Zara", pero con precios aún más económicos. Las blusas rondan los 20 euros, el pantalón más caro cuesta 27, los vestidos valen sobre 25 y los abrigos no superan los 50 euros. Pero es que aparte de ser barato, Unit se supera año tras año y cada vez cuida más sus diseños, que siguen las últimas tendencias en moda.

Así, por ejemplo, en la sección camisas puedes encontrar blusas "monísimas" con volante cruzado, mangas abullonadas, lazada en el cuello, clásicas, de estilo romántico, de cuello alto, lisas, de colores, de cuadros... Hay decenas de posibilidades y todas preciosas. Lo mismo pasa con los vestidos. Los de punto largos son los reyes. Hay un modelo, de cuello redondo, disponible en varios colores que está arrasando: se vende en verde, gris, morado y beis.

Abrigos por menos de 50 euros

En abrigos, Unit también triunfa en esta colección. Lo mismo vende chaquetas de tipo bomber y abrigos de paño como gabardinas y parkas acolchadas. La mayoría de diseños, si no dijesen que son de Hipercor, pensarías que son salidos de una tienda de Amancio Ortega. Y lo mejor es su precio: no superan los 50 euros y la mayoría rondan los 35.

"Pensamos en Hipercor y decimos: es que ahí no hay nada cool que comprar, porque es un supermercado. Pero, amigas, es que nada más lejos de la realidad. Es todo monísimo y, encima, tienen unos precios estupendos", afirma la influencer María Lautenschlaeger, experta en moda.