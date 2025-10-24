Adiós al despilfarro, aterriza en Lidl la solución con la que ahorrarás mucho dinero

Hay que ver cómo ha subido todo de precio y los sueldos dan para lo que dan. Afortunadamente, ha aterrizado en Lidl la solución para que digas adiós al despilfarro y ahorres mucho dinero.

Se trata de una panificadora automática de 850 watios que cuenta con 16 programas y tres niveles de tostado. En ella podrás preparar pan, pero también otras cosas como masa de pasta o pizza, mermeladas o yogur.

Panificadora. / Lidl

Y es que esta panificadora está hecha para que la utilices todos los días, ahorando mucho dinero, tiene una secuencia de programas totalmente automática: mezcla, amasa, fermenta y hornea. Y te sirve para cualquier tipo de pan, blanco, con semillas, integral, sin gluten, dulce o bizcochos. Tiene una varilla amasadora y molde con revestimiento antiadherente de la marca ILAG®.

Además, tiene peso programable del pan (1000/1250/1500 g) y función de mantenimiento en caliente durante 60 minutos. Asimismo, cuenta con un programa exprés de 80 minutos (p. ej. para un pan de 1500 g) y temporizador de 15 horas con función de inicio diferido.

Otra cosa interesante es su señal para añadir frutas, frutos secos... o su señal acústica y visual que recuerda que hay que extraer la varilla amasadora antes de iniciar el proceso de horneado.

Ahorro

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta panificadora automática tiene un precio de venta recomendado de 64,99 euros, pero en Lidl te la venden con un descuento del 38 por ciento, con lo que se queda en 39,99 euros. ¿Sabes todo el dinero que vas a ahorrar? Pues echa cuentas porque seguro que te sale muy en cuenta adquirir una de estas panificadoras.