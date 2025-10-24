Adiós al despilfarro, aterriza en Lidl la solución con la que ahorrarás mucho dinero
Un electrodoméstico con una oferta espectacular
Hay que ver cómo ha subido todo de precio y los sueldos dan para lo que dan. Afortunadamente, ha aterrizado en Lidl la solución para que digas adiós al despilfarro y ahorres mucho dinero.
Se trata de una panificadora automática de 850 watios que cuenta con 16 programas y tres niveles de tostado. En ella podrás preparar pan, pero también otras cosas como masa de pasta o pizza, mermeladas o yogur.
Y es que esta panificadora está hecha para que la utilices todos los días, ahorando mucho dinero, tiene una secuencia de programas totalmente automática: mezcla, amasa, fermenta y hornea. Y te sirve para cualquier tipo de pan, blanco, con semillas, integral, sin gluten, dulce o bizcochos. Tiene una varilla amasadora y molde con revestimiento antiadherente de la marca ILAG®.
Además, tiene peso programable del pan (1000/1250/1500 g) y función de mantenimiento en caliente durante 60 minutos. Asimismo, cuenta con un programa exprés de 80 minutos (p. ej. para un pan de 1500 g) y temporizador de 15 horas con función de inicio diferido.
Otra cosa interesante es su señal para añadir frutas, frutos secos... o su señal acústica y visual que recuerda que hay que extraer la varilla amasadora antes de iniciar el proceso de horneado.
Ahorro
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta panificadora automática tiene un precio de venta recomendado de 64,99 euros, pero en Lidl te la venden con un descuento del 38 por ciento, con lo que se queda en 39,99 euros. ¿Sabes todo el dinero que vas a ahorrar? Pues echa cuentas porque seguro que te sale muy en cuenta adquirir una de estas panificadoras.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- Final feliz para las cabras enriscadas en Somiedo gracias a la intervención de los bomberos: 'Están bien, no paran de comer