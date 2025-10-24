Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós al despilfarro, aterriza en Lidl la solución con la que ahorrarás mucho dinero

Un electrodoméstico con una oferta espectacular

Adiós al despilfarro, aterriza en Lidl la solución con la que ahorrarás mucho dinero

Adiós al despilfarro, aterriza en Lidl la solución con la que ahorrarás mucho dinero / Lidl

Benito Domínguez

Hay que ver cómo ha subido todo de precio y los sueldos dan para lo que dan. Afortunadamente, ha aterrizado en Lidl la solución para que digas adiós al despilfarro y ahorres mucho dinero.

Se trata de una panificadora automática de 850 watios que cuenta con 16 programas y tres niveles de tostado. En ella podrás preparar pan, pero también otras cosas como masa de pasta o pizza, mermeladas o yogur.

Panificadora.

Panificadora. / Lidl

Y es que esta panificadora está hecha para que la utilices todos los días, ahorando mucho dinero, tiene una secuencia de programas totalmente automática: mezcla, amasa, fermenta y hornea. Y te sirve para cualquier tipo de pan, blanco, con semillas, integral, sin gluten, dulce o bizcochos. Tiene una varilla amasadora y molde con revestimiento antiadherente de la marca ILAG®.

Además, tiene peso programable del pan (1000/1250/1500 g) y función de mantenimiento en caliente durante 60 minutos. Asimismo, cuenta con un programa exprés de 80 minutos (p. ej. para un pan de 1500 g) y temporizador de 15 horas con función de inicio diferido.

Otra cosa interesante es su señal para añadir frutas, frutos secos... o su señal acústica y visual que recuerda que hay que extraer la varilla amasadora antes de iniciar el proceso de horneado.

Noticias relacionadas y más

Ahorro

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta panificadora automática tiene un precio de venta recomendado de 64,99 euros, pero en Lidl te la venden con un descuento del 38 por ciento, con lo que se queda en 39,99 euros. ¿Sabes todo el dinero que vas a ahorrar? Pues echa cuentas porque seguro que te sale muy en cuenta adquirir una de estas panificadoras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
  2. Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
  3. El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
  4. Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
  5. Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
  6. Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
  7. Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
  8. Final feliz para las cabras enriscadas en Somiedo gracias a la intervención de los bomberos: 'Están bien, no paran de comer

El abogado Andrés Millán advierte sobre los riesgos de vivir del alquiler: "Solo para gente con inteligencia financiera y gran patrimonio"

El abogado Andrés Millán advierte sobre los riesgos de vivir del alquiler: "Solo para gente con inteligencia financiera y gran patrimonio"

Dos décadas de historia de los reservistas militares voluntarios: una exposición enseña su trayectoria en Cangas del Narcea

Dos décadas de historia de los reservistas militares voluntarios: una exposición enseña su trayectoria en Cangas del Narcea

El programa Leader propició la creación de 200 empleos en el Alto Nalón en 25 años

El programa Leader propició la creación de 200 empleos en el Alto Nalón en 25 años

Bruselas acusa a TikTok y Meta de incumplir normas de transparencia

Bruselas acusa a TikTok y Meta de incumplir normas de transparencia

Este lunes llega a Lidl la solución para el cansancio y el estrés muscular con un precio sin competencia (más de la mitad de descuento)

Este lunes llega a Lidl la solución para el cansancio y el estrés muscular con un precio sin competencia (más de la mitad de descuento)

Susto en Avilés por el atropello a una mujer que cruzaba en un paso de peatones en la calle la Cámara

Susto en Avilés por el atropello a una mujer que cruzaba en un paso de peatones en la calle la Cámara
Tracking Pixel Contents