Adiós a la freidora de aire tradicional, la revolución llega a Aldi a partir del próximo día 31

Volará de los estantes

Adiós a la freidora de aire tradicional, la revolución llega a Aldi a partir del próximo día 31

Adiós a la freidora de aire tradicional, la revolución llega a Aldi a partir del próximo día 31

Benito Domínguez

Sin duda la freidora de aire se ha convertido en el pequeño electrodoméstico indispensable en nuestras cocinas. Pero seamos realistas, en su mayoría son de un tamaño bastante reducido, con lo que no podemos hacer comida para más de dos personas a la vez. Pero la revolución llega a Aldi, donde podemos decir adiós a la freidora de aire tradicional a partir del próximo día 31.

Y es que los supermercados de origen alemán tendrán disponible en sus estantes, donde seguro que volará, la evolución de la freidora de aire, la freidora de aire doble vertical. Y es que ha conseguido que dupliquemos la capacidad de la freidora, en este caso sumando hasta ocho litos, pero casi sin tocar el espacio de una freidora de aire tradicional.

Freidora de aire.

Freidora de aire. / Aldi

Además cuenta con pantalla digital y dos cestas antiadherentes de cuatro litros de capacidad cada una con programación independiente. De este modo, podemos cocinar dos cosas distintas en cada una de las cestas, incluso si tienen tiempo de cocinado distinto. De este modo, tendremos la posibilidad de cocinar una comida o una cena completa de una vez.

Freidora de aire.

Freidora de aire. / Aldi

Precio sin competencia

Esta maravilla de la tecnología estará disponible en los supermercados Aldi a partir del 31 de octubre y con un precio sin competencia. Así, podrás hacerte con una de estas freidoras de aire doble verticales por tan solo 89,99 euros.

