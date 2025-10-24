Carrefour tiene el sofá cama perfecto para cuando tienes invitados: cuatro plazas y un arcón
Un solución ideal por un precio increíble
Las casas cada vez son más pequeñas y, debido a eso, ya no podemos acoger a más invitados. Para poner solución a esta situación, Carrefour tiene el sofá cama perfecto, que además es de cuatro plazas y con arcón.
Se trata del sofá cama Chaise Longue Lauren de la firma Budwing que se vende en varios colores, como el siempre elegante beige, pero también en verde bosque y verde abeto, para darle un toque de distinción a tu salón.
Y es que con este sofá cama ya no necesitarás habitación de invitados, ya que estos pueden dormir perfectamente en el sofá cama con la misma comodidad como si lo hicieran en una cama tradicional. Y es que, aunque es de cuatro plazas, caben hasta seis personas en este sofá cama que te enamorará.
El sofá cama combina lujo y funcionalidad con un diseño sofisticado y tejido de alta calidad. Su chaise longue reversible con almacenamiento se adapta a tus necesidades. Está fabricado en Portugal con materiales reciclados de alta calidad, su tejido es resistente al fuego y tiene el certificado OEKO-TEX.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este sofá cama puede estar en tu casa por 959 euros más 29 euros de gasto de envío. El sofá cama se entrega desmontado, pero con instrucciones fáciles para su montaje, así que no necesitarás la ayuda de un profesional.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés