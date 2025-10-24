Carrefour tiene el sofá cama perfecto para cuando tienes invitados: cuatro plazas y un arcón

Las casas cada vez son más pequeñas y, debido a eso, ya no podemos acoger a más invitados. Para poner solución a esta situación, Carrefour tiene el sofá cama perfecto, que además es de cuatro plazas y con arcón.

Se trata del sofá cama Chaise Longue Lauren de la firma Budwing que se vende en varios colores, como el siempre elegante beige, pero también en verde bosque y verde abeto, para darle un toque de distinción a tu salón.

Sofá cama. / Carrefour

Y es que con este sofá cama ya no necesitarás habitación de invitados, ya que estos pueden dormir perfectamente en el sofá cama con la misma comodidad como si lo hicieran en una cama tradicional. Y es que, aunque es de cuatro plazas, caben hasta seis personas en este sofá cama que te enamorará.

El sofá cama combina lujo y funcionalidad con un diseño sofisticado y tejido de alta calidad. Su chaise longue reversible con almacenamiento se adapta a tus necesidades. Está fabricado en Portugal con materiales reciclados de alta calidad, su tejido es resistente al fuego y tiene el certificado OEKO-TEX.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este sofá cama puede estar en tu casa por 959 euros más 29 euros de gasto de envío. El sofá cama se entrega desmontado, pero con instrucciones fáciles para su montaje, así que no necesitarás la ayuda de un profesional.