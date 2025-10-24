Castañas del suelo asadas en el microondas: el tiempo justo que hay que ponerlas para que queden como recién compradas en un puesto

Con la llegada del otoño las calles se llenan de puestos de castañas. Pero ¿cómo puedo conseguir hacerlas en mi casa? La receta es mucho más simple de lo que parece y más aún si utilizas el microondas.

Lo primero que hay que conocer es qué potencia tiene tu microondas. Si ésta alcanza los 1.000 vatios, las castañas estarán asadas en tan solo 2 minutos. Si por el contrario, no tiene más de 800 vatios, el tiempo de espera serán 30 segundos más.

Pero, ¿qué debemos hacer antes de asarlas? Para que una vez se hayan hecho en el microondas las castañas no revienten se les realizará un corte en forma de línea recta o en forma de cruz. Después échales una pizca de sal por encima.

Ahora sí, es el momento de introducir las castañas en el microondas y en función de los vatios anteriormente mencionados dejarlas hacer.

Trucos para cocinarlas

Remojar las castañas antes de cocinarlas mejora su ternura por dentro y mantiene el exterior crujiente y dorado. Sin remojo, pueden quedar un poco más firmes por dentro y ser más difíciles de pelar si no se cocinan a la perfección. El remojo facilita la cocción y el pelado. Si alguna vez ha cocinado castañas en el horno, se habrá dado cuenta de que a veces explotan. Esto se debe a la presión que se acumula en el interior del fruto durante la cocción. Para evitarlo, basta con hacer una pequeña incisión en la piel con un cuchillo afilado sin tocar la pulpa. Esta abertura permite que salga el calor y también facilita el pelado después de la cocción.

Es importante no confundir las castañas con los marrones. Las castañas silvestres son más pequeñas y de piel más dura y oscura, mientras que los marrones, procedentes de castaños cultivados, son más grandes y de piel más lisa y clara. Las castañas son muy apreciadas en repostería, sobre todo para los famosos marrons glacés.