Ikea hace sombra a Lidl con su escoba de mano que deja como nueva la mampara de la ducha sin fregar

Presente en pr todo el mundo, Ikea se ha convertido en una referencia imprescindible para quienes desean amueblar y decorar su hogar con estilo y a un precio asequible. Para llenarte de inspiración este otoño, pon rumbo a la marca sueca.

Esta temporada, la marca de decoración y mobiliario te reserva agradables sorpresas. Desde el inicio del curso, no deja de ofrecerte buenas ideas para ayudarte a optimizar tu hogar sin arruinarte. Entre las novedades que no te puedes perder: muebles de almacenamiento ingeniosos, diseñados para ahorrar espacio. Incluso en espacios reducidos.

Ante la falta de espacio en nuestros hogares, Ikea ofrece soluciones prácticas, pensadas para optimizar cada rincón. También es la dirección imprescindible para los apasionados de la decoración, que acuden allí en busca de ideas para embellecer su hogar. Esta temporada, descubra cómo convertir su hogar en un auténtico refugio, listo para recibir el fin de año y la llegada del frío. Cree un ambiente acogedor y cálido en su hogar sin gastar demasiado.

Puede ser comprando velas perfumadas (vainilla, canela, sándalo) para dar un aroma delicioso a sus habitaciones. O bien crear una iluminación perfecta para la noche con una guirnalda luminosa LED.

En Ikea también puede abastecerse de objetos acogedores, como una manta muy suave. O incluso una alfombra gruesa, ideal para dar calidez a un salón o un dormitorio. Sentirse bien en casa también pasa por la limpieza. Muy útil para tener en casa, este recambio para plumero PEPRIG permite capturar eficazmente el polvo en todos los rincones, incluso en las zonas de difícil acceso.

Combinado con un mango telescópico de aluminio (se vende por separado), te ayuda a alcanzar fácilmente las superficies en altura. Su sistema de fijación sencillo y seguro permite sustituir rápidamente el cabezal del plumero, lo que lo hace práctico y adaptable a las necesidades de cada momento.

El material de microfibra del recambio es especialmente eficaz para atrapar el polvo sin dispersarlo. Gracias a su carga electrostática, tiene la ventaja de retener pelos y otras partículas pequeñas. La eficacia de este accesorio de limpieza de Ikea es muy superior a la de los modelos de plumas o algodón y, además, tiene la ventaja de ser lavable.

Por lo tanto, es ideal para limpiar los huecos de los muebles, las lamas de las persianas o incluso superficies frágiles como el cristal. Pero también espejos o elementos brillantes, sin rayarlos.

Práctico para el hogar, este recambio también puede resultar muy útil para el mantenimiento del interior de su coche. Elimina sin problemas el polvo del salpicadero, las rejillas de ventilación o los compartimentos de las puertas.

Este producto, que ya han adoptado muchos clientes de Ikea, seduce por su facilidad de uso, su eficacia y su excelente relación calidad-precio. De hecho, la marca escandinava lo ofrece en sus tiendas por solo 2,99 euros.