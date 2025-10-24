Lidl recupera por sorpresa su tendedero vertical con el que ya no te hará falta planchar: baldas para la ropa y perchas para las camisas

Lidl lleva varios años siendo tendencia. La empresa triunfa en España y sigue gozando de muy buena reputación dado que es una referencia para muchos clientes que buscan precios bajos. Cada semana, puedes encontrar promociones y buenas ofertas. Incluso hay ropa elegante en la sección de moda. Seguramente habrás observado la tendencia de los calcetines y las zapatillas deportivas a precios bajos.

Con la llegada del verano, las sandalias similares a las Birkenskock están arrasando en las tiendas. Lo mismo ocurre con las Converse a precios reducidos.

Poco a poco, Lidl se está haciendo un hueco entre los grandes. La empresa incluso consigue eclipsar a las grandes marcas en este periodo de inflación.

Incluso hay decoración y muchas otras gangas. Cada vez, Lidl se esmera en deleitar a sus clientes. Esta semana, es el momento ideal para dejarse seducir por un artículo que le facilitará el día a día. Por menos de 20 euros, es posible secar la ropa con total facilidad. ¡Sí, sí! La cadena de tiendas de descuento ha puesto a la venta un artículo que debemos tener en casa para facilitar el secado.

Se trata de un tendedero muy sencillo que no ocupa mucho espacio en casa. En total, tiene tres niveles en los que puedes colgar toda tu ropa. También cuenta con dos soportes giratorios en los que puedes colocar hasta 12 perchas sin ningún problema. Es una herramienta indispensable para secar la ropa en días lluviosos o de mucha humedad.

Se trata, por tanto, de un modelo que no ocupa espacio, ya que se puede plegar para guardarlo. ¡Y eso no es todo! ¡Porque también es muy resistente! Dispone de varillas para prendas más gruesas que favorecen una circulación óptima del aire.

Esto permite secar la ropa más fácilmente y evitar los olores de humedad. Este tendedero de Lidl es plegable por un solo lado para ahorrar espacio. Por lo tanto, se puede colocar contra una pared.

Cabe destacar que también cuenta con un marco de tubo de acero estable y duradero, además de un revestimiento de alta calidad. A esto se suman cuatro ruedas flexibles que facilitan su transporte. En cuanto al precio, Lidl ha decidido darte una alegría fijándolo en solo 19,99 euros. Así que no dudes en ir a la tienda a comprarlo. O a la página web de la tienda.