Este lunes llega a Lidl la solución para el cansancio y el estrés muscular con un precio sin competencia (más de la mitad de descuento)

Si sufres de cansancio o estrés muscular no puedes perderte la solución a tus problemas que llega este lunbes, día 27 de octubre, a tu supermercado Lidl de confianza. Y es que además viene con un precio sin competencia, más de la mitad de descuento.

Se trata de una almohadilla eléctrica de la firma Vitalcontrol, concretamente el modelo SHK 22 que cuenta con seis niveles de temperatura y unas medidas de entre 47 y 36 centímetros, perfecta para localizar el estrés muscular en el cuerpo.

Almohadilla eléctrica / Lidl

De este modo, podrás encontrar bienestar, confort y desconexión, gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la forma rectangular multi-uso para utilizar en diferentes partes del cuerpo.

Precio

¿Y cuánto pagarías por esta almohadilla eléctrica? Pues en las principales plataformas de venta online, un modelo similar está por 36,56 euros. Sin embargo, en las tiendas Lidl podrás encontrarla desde el próximo lunes por mucho menos dinero, 16,99 euros. Seguro que con este precio tan ajustado y las muchas ventajas que tiene, acabá volando de los estantes.