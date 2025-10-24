La solución de Ikea para espacios pequeños que también decora: un nuevo banco con almacenaje muy colorido

Si tienes una casa pequeña, Ikea tiene la solución perfecta que, además decora. Y es que ha lanzado un nuevo banco con almacenaje muy colorido y que, además, es una edición limitada, así que volará de las tiendas.

Se trata del banco con almacenaje Ommjänge de encanto tradicional. Un banco con tapa y tejido que ofrece mucho espacio de almacenaje y que forma parte de la colección Ommjänge, donde el arte popular sueco adquiere formas modernas para dar un estilo único a la decoración de la casa.

Banco con almacenaje. / Ikea

Este práctico banco con tapa es perfecto para el recibidor, ya que ofrece espacio de almacenaje y un asiento adicional. El tejido en los lados más largos del banco le aporta atractivo, además de darle un toque cálido y acogedor a la estancia. En el amplio espacio bajo la tapa puedes guardar cosas que quieras tener a mano, pero no a la vista.

Además, está hecho de madera maciza, un material natural y resistente que aporta un toque natural.

Sus medida son 113 centímetros de largo por 35 de ancho y 45 de alto, un tamaño sin duda ideal.

Precio

En cuanto a su precio, este banco con almacenaje tiene un precio de 99,99 euros.