La solución de Ikea para espacios pequeños que también decora: un nuevo banco con almacenaje muy colorido
Se trata de una edición limitada
Si tienes una casa pequeña, Ikea tiene la solución perfecta que, además decora. Y es que ha lanzado un nuevo banco con almacenaje muy colorido y que, además, es una edición limitada, así que volará de las tiendas.
Se trata del banco con almacenaje Ommjänge de encanto tradicional. Un banco con tapa y tejido que ofrece mucho espacio de almacenaje y que forma parte de la colección Ommjänge, donde el arte popular sueco adquiere formas modernas para dar un estilo único a la decoración de la casa.
Este práctico banco con tapa es perfecto para el recibidor, ya que ofrece espacio de almacenaje y un asiento adicional. El tejido en los lados más largos del banco le aporta atractivo, además de darle un toque cálido y acogedor a la estancia. En el amplio espacio bajo la tapa puedes guardar cosas que quieras tener a mano, pero no a la vista.
Además, está hecho de madera maciza, un material natural y resistente que aporta un toque natural.
Sus medida son 113 centímetros de largo por 35 de ancho y 45 de alto, un tamaño sin duda ideal.
Precio
En cuanto a su precio, este banco con almacenaje tiene un precio de 99,99 euros.
