Se desvela el sencillo truco de Ikea por el que la habitación sufrirá un cambio a mejor: adiós a los armarios con la solución en vertical de menos de 5 euros

Para transformar la decoración de tu hogar, no hace falta gastar mucho dinero. Descubre cómo decorar tus paredes con Ikea con este objeto por menos de 5 euros. La empresa escandinava, imprescindible en materia de mobiliario y decoración, es la reina de las buenas ofertas. Ya sabes, esas que te permiten ahorrar mientras te das un capricho. Y este otoño, Ikea redobla sus ideas para satisfacer los deseos de sus clientes.

Si estás buscando buenas ofertas para vivir en armonía con la temporada, estás en el lugar adecuado. La marca ofrece una selección ideal para convertir tu hogar en un auténtico refugio. Mantas suaves, edredones calentitos, mantas mullidas o bonitas tazas para disfrutar de tus bebidas reconfortantes... Todo lo necesario para crear un ambiente acogedor y cálido.

En esta temporada de quedarse en casa, la marca sueca multiplica las novedades para ayudarte a preparar tu acogedor nido. Los que tienen un presupuesto reducido, especialmente los estudiantes o los jóvenes trabajadores, también encontrarán lo que buscan. Vajilla a precios reducidos, muebles prácticos y modernos para optimizar el espacio, accesorios conectados para estar a la última sin arruinarse: Ikea piensa en todos los perfiles.

Cuando llega el cambio de estación, también apetece renovar el hogar. Los colores, las texturas, la luz... todo invita a una renovación.

Al igual que la naturaleza cambia de aspecto, tu hogar también tiene derecho a renovarse. Una nueva cortina, un mantel de colores, materiales más envolventes o más ligeros... Cada elemento cuenta para insuflar un nuevo espíritu a tu espacio vital. ¿Y si empezaras por replantearte la decoración de tus paredes? A menudo blancas y sin encanto, estas son sin embargo el terreno privilegiado de los aficionados a la decoración.

Y, efectivamente, decorar una pared puede cambiar el ambiente de una habitación sin gastar mucho dinero. Pero, en lugar de apostar por los tradicionales marcos de fotos, ¿por qué no intentar algo original gracias a Ikea?

Esto es lo que ofrece la marca a sus clientes con este panel SKÅDIS por 4,50 euros. Diseñado por Johanna Jelinek para Ikea, este estante es perfecto para exhibir tus objetos favoritos y tenerlos siempre a mano. Práctico y funcional, se fija y se desplaza fácilmente, sin necesidad de herramientas. Gracias a su panel perforado y a los accesorios modulares de la serie SKÅDIS, tú decides cómo organizar tu espacio.

Sus numerosas perforaciones permiten colgar muchas cosas. Como dibujos, fotos, joyas... O incluso soportes para colocar teléfonos, carteras o gafas.

Esta solución de almacenamiento versátil se integra perfectamente en todas las habitaciones de la casa. Puedes tenerla en el dormitorio, junto a la cama, como una original mesita de noche.

Pero también en la entrada, para dejar el correo o las llaves. Por último, este artículo de Ikea también puede encontrar su lugar en la cocina. Fija este panel sobre una encimera para colgar tus paños de cocina o utensilios. Por último, este objeto también es perfecto para crear una pared vegetal en casa. Aporta un toque verde a tu hogar colgando macetas y accesorios para plantas a la venta en la tienda.