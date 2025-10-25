Malas noticias para los pensionistas que tienen un microondas u horno que no pueden desenchufar con facilidad: lo que van a pagar al mes

En los últimos años, la energía se ha disparado claramente. Debido a la inflación, la factura de electricidad de muchos hogares ha aumentado. Ahora, las cosas parecen volver a la normalidad. Sobre todo porque existen muchos trucos para ahorrar.

La electricidad es un recurso importante en la vida cotidiana. Sin embargo, es muy cara y, a menudo, hace que se dispare el presupuesto de algunos hogares. No obstante, hay pequeños gestos que pueden ayudarle a reducir su factura. Si incorporas muchos hábitos a tu rutina diaria, debes saber que podrás reducir tu factura de electricidad. De hecho, hay algo que aumenta esta última en 15 euros al mes. Y proviene directamente del microondas. Aunque este aparato es muy útil en muchos hogares, consume mucha energía. A pesar de su practicidad, requiere mucha energía.

Según Total Energies, un aparato de entre 1.000 y 1.500 vatios que funciona una hora y media a la semana consume aproximadamente 90 kWh. Esto supone un coste adicional de 15 euros al año. Sin embargo, es posible evitar pagar esta cantidad. En primer lugar, debes saber que siempre hay que desenchufar el aparato para ahorrar en la factura de la luz. Cuando utilices el microondas, también hay que seguir una serie de consejos para no consumir demasiada energía.

Ten en cuenta que todos los microondas tienen un sistema de espera para mostrar la hora. Aunque este aparato no funcione, este dispositivo siempre está activo. Por lo tanto, consume energía, por lo que lo ideal es necesario desenchufarlo.

Hay otra cosa que puede hacer para que el microondas no dispare tu factura. Se trata de la opción para descongelar alimentos. Y con razón, ya que a veces lleva horas. Los ciclos de baja intensidad también pueden consumir mucha energía. Por lo tanto, es importante no abusar de esta función, ya que podría aumentar tu factura de electricidad.

Además, existen otros trucos si deseas descongelar los alimentos rápidamente. De hecho, los expertos revelan que hay que sacar los alimentos del frigorífico al menos dos o tres horas antes de meterlos en el horno. De este modo, no tendrás que utilizar el microondas, que consume mucha energía. Gracias a estos pequeños trucos, los 15 euros que se añaden cada año a su factura de electricidad desaparecerán. Así, podrá ahorrar unos diez euros al año.

Si deseas ahorrar aún más, también debes optar por un aparato que requiera una potencia media para funcionar. Es muy importante limpiar bien el aparato con regularidad, de este modo, su microondas consumirá menos energía. Es un punto muy importante a tener en cuenta.

Los expertos en ahorro doméstico coinciden en que lo ideal es utilizar su tarifa de horas valle/horas punta si dispone de ella. Así podrá ahorrar en su factura de electricidad. Hay otro truco para ahorrar con el microondas: cuando introduzcas los alimentos, no dudes en utilizar cubiertos que permitan el paso de las ondas. Esto permitirá que los alimentos se calienten más fácilmente. Es importante no utilizar platos gruesos o de barro, ya que requerirán más energía.