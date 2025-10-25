Planifica tus descansos y haz las maletas: el gran festivo del que podrás disfrutar en apenas unos meses en 2026

Los gobiernos regionales ya han aprobado sus respectivos calendarios laborales para 2026, a la espera de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique el calendario laboral nacional, que incluye todos los festivos en España.

La celebración de varias fiestas en lunes o viernes, pegados por tanto al sábado y el domingo, permitirá contar el próximo año con algunos fines de semana más largos de lo habitual en el conjunto del país. En concreto, se estima que este año los trabajadores podrán disfrutar de al menos cuatro fines de semana largos en todas las comunidades: el viernes, 3 de abril (viernes santo), el viernes, 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el lunes, 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el viernes 25 de diciembre (Navidad).

Asimismo, el 2026 contará con un total de 14 días festivos, de los que dos serán locales, fijados por cada ayuntamiento. Las doce festividades restantes son de ámbito nacional y autonómico, que suman nueve días que se celebran en todo el país.

Nueve festividades son comunes en toda España y no pueden ser sustituidas, salvo cuando caen en domingo. En 2026, algunas comunidades optarán por trasladarlas a otra fecha, ya que dos de estos festivos caen el séptimo día de la semana.

1 de enero: Año Nuevo (jueves)

3 de abril: Viernes Santo (viernes)

1 de mayo: Fiesta del Trabajo (viernes)

15 de agosto: Asunción de la Virgen (viernes)

12 de octubre: Fiesta Nacional (lunes)

1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos (domingo)

6 de diciembre: Día de la Constitución (dorningo)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción (martes)

25 de diciembre: Navidad (viernes)

A falta de medio año aún por delante y con muchas fiestas de las que disfrutar este 2025 –que se concentran sobre todo en verano– la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo acaba de publicar en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) el calendario de festejos locales para 2026, una lista elaborada ha propuesta de los 78 ayuntamientos asturianos.