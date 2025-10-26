Aterriza en Lidl la escoba de aire que deja tu entrada completamente nueva y despejada de hojas y suciedad otoñal

El otoño ya está aquí. Para facilitar el mantenimiento de tu jardín, Lidl presenta un soplador ultra potente, ideal para recoger las hojas caídas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué sorpresas nos tiene preparadas Lidl para esta nueva temporada que acaba de comenzar? Desde principios de año, la cadena de descuento no deja de ofrecer buenas ofertas, para gran satisfacción de los consumidores preocupados por su presupuesto.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra su famosa cesta antiinflación, que sigue siendo muy popular en esta época de subida de precios. Hay que decir que ahorrar unos euros en la compra no es nada desdeñable, sobre todo cuando cada céntimo cuenta.

Pero Lidl no se limita a los productos alimenticios. La marca destaca en muchos otros ámbitos, con una variada oferta de artículos pensados para mejorar el día a día. Objetos inteligentes y asequibles que transforman el hogar en un espacio más cómodo y agradable para vivir.

Para prepararse lo mejor posible para la llegada del otoño, la marca ofrece buenas ofertas a través de promociones semanales regulares en las tiendas. En las estanterías encontrará artículos de moda, bienestar o bricolaje para empezar bien la nueva temporada.

Para aquellos que tienen espacios al aire libre, es el momento de interesarse por los artículos de jardinería de Lidl. El otoño es, en efecto, un periodo de transición importante que requiere prestar atención a los espacios verdes. Poda de arbustos, recolección de las últimas hortalizas, plantación de bulbos de primavera... No falta trabajo Y entre las tareas imprescindibles se encuentra también la recogida de hojas secas. Al acumularse en capas gruesas, deben recogerse regularmente para mantener los pasillos y terrazas limpios y seguros. Cuando están mojadas, pueden crear una capa resbaladiza que favorece las caídas. Las hojas muertas también pueden recogerse para hacer un buen mantillo que proteja las plantas del frío. También pueden servir para enriquecer el compost casero. Sin embargo, recogerlas puede convertirse rápidamente en una tarea agotadora. Por eso Lidl saca al mercado su aspiradora trituradora eléctrica barata, ideal para este tipo de trabajo manual.

Con su motor de 2600 W, este aparato eléctrico de Parkside está diseñado para facilitar el mantenimiento de los espacios exteriores. Es un auténtico 3 en 1, ya que puede funcionar como soplador, aspirador y triturador para recoger las hojas y triturarlas para facilitar su eliminación.

Capaz de desprender eficazmente la hojas, incluso las que están ligeramente pegadas al suelo, su potencia de soplado de 270 km/h lo limpia todo a su paso. Por su parte, su sistema de trituración reduce el volumen de las hojas (hasta 10:1).

Este modelo, a la venta en Lidl, también cuenta con una bolsa colectora de 34 litros, muy práctica para facilitar su vaciado. Un aparato, que ofrece una solución económica y práctica para el mantenimiento de jardines y ya ha conquistado a muchos clientes de la cadena de descuento.

La mayoría le otorgan una puntuación de 5 estrellas, lo que demuestra tanto su eficacia como su rendimiento. En cuanto a su precio, es la otra agradable sorpresa que nos reserva la marca alemana ya que puedes eocntrar este modelo Parkside, que no tiene nada que envidiar a la competencia, por solo 29,99 €. Como siempre en Lidl, la relación calidad-precio está garantizada, sin comprometer el rendimiento.