Una encargada de tienda de Kiabi (la marca que hace competencia a Primark o Zara) desvela el sueldo que gana: "Entre 35.000 y 45.000 euros brutos"

Kiabi sigue seduciendo al público a pesar de las dificultades que atraviesan algunas marcas de prêt-à-porter. La marca familiar registra una facturación mundial de 2300 millones de euros en 2024, lo que supone un aumento del 5 % con respecto al año anterior, según Le Figaro. Con sus 640 tiendas repartidas en 33 países, Kiabi se impone como un actor imprescindible del sector. La marca también obtuvo la certificación "Great Place to Work" en 2023, lo que demuestra la calidad de su entorno profesional.

Kiabi contrata regularmente para diversos puestos. Estos van desde asesores de ventas hasta jefes de producto, pasando por asistentes de aprovisionamiento y gestores de compras. No obstante, la búsqueda de directores de tienda sigue siendo una prioridad. Según Lauriane Laroche, responsable de Adquisición y Gestión de Talento de Kiabi Francia, "el 70 % de los directores de tienda proceden de la promoción interna". Esta proporción demuestra la importancia que se concede a la movilidad interna.

Sin embargo, añade, según informa Le Figaro: "Contratar externamente nos da la oportunidad de tener una nueva perspectiva y desarrollar la diversidad de nuestros equipos". Hay que tener en cuenta que el acceso al puesto de director de tienda en Kiabi no se basa únicamente en los títulos académicos. De hecho, para las contrataciones externas, basta con tener experiencia en gestión, sin necesidad de haber trabajado en el sector minorista. Lauriane Laroche precisó: "A igualdad de competencias, lo que marca la diferencia es sobre todo la personalidad del perfil, su saber estar, su visión del oficio...".

Algunos directores de tienda no tienen ningún título, mientras que otros tienen un máster. Por lo tanto, la personalidad y las habilidades profesionales priman ampliamente sobre el nivel de estudios. Las promociones internas en Kiabi se refieren a perfiles variados.

Todos los empleados, si demuestran sus capacidades, pueden aspirar al puesto de director de tienda, incluso si empiezan desde abajo, como en el puesto de asesor de moda. La marca ofrece programas de formación. Esto permite a los empleados evolucionar a lo largo de su carrera profesional. La directora de Recursos Humanos explicó a Le Figaro que "en un plazo de cuatro a cinco años, un asesor de moda puede ascender y llegar a ocupar el puesto de director de tienda".

Este modelo fomenta la motivación y la fidelización de los equipos. El salario de los directores de tienda de Kiabi depende de varios factores, entre ellos la experiencia, el tamaño de la tienda y los resultados obtenidos.

"De media, cobran entre 35 000 y 45 000 euros brutos al año como salario fijo", asegura Laroche a Le Figaro: Esto corresponde a unos ingresos mensuales de entre 2.275 y 2.925 euros netos. A esta remuneración fija se añade una parte variable. Esto incluye la participación en los beneficios, la participación en los resultados y la participación en el capital social. En función de estos elementos y de los resultados de la tienda, los directores pueden percibir entre 14 y 16 meses de salario al año.

"Pueden llegar a cobrar el equivalente a entre 14 y 16 meses de salario al año", declara Laroche al diario francés. Es decir, unos 60.000 euros brutos, lo que representa cerca de 3.900 euros netos al mes.

La política salarial de Kiabi refleja la importancia que se concede a las competencias, el liderazgo y la capacidad de gestionar un equipo. La marca valora los perfiles motivados y ambiciosos, incluso sin titulación. Ofrece perspectivas reales de evolución. La formación interna y las promociones demuestran la voluntad de la empresa de crear trayectorias profesionales atractivas y accesibles. Así, el puesto de director de tienda en Kiabi representa una oportunidad interesante.

Es especialmente el caso de aquellas personas que desean evolucionar en el sector minorista sin pasar por una larga carrera universitaria. El atractivo salario, junto con las primas y las ventajas vinculadas al rendimiento, hacen que este puesto sea especialmente gratificante.

Esta marca cuenta con tres tiendas en Asturias y un total de 61 en España-