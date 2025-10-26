Ikea recupera para sorpresa de los clientes el cobo de basura que no toca el suelo de la cocina para evitar manchas innecesarias

El cubo de basura está presente en cualquier hogar. Generar basura en el hogar es algo inevitable y más cuantas más personas convivan en la casa. Por eso, es importante coger un buen hábito para tirar la basura de manera frecuentemente y evitar que se acumulen los olores.

Una pregunta muy habitual que todos nos hacemos es dónde colocar el cubo de basura. Lo mejor será colocarlo debajo del fregadero en un espacio cerrado con el que los olores no se transmitan por toda la casa.

Todo el mundo quiere ahorrarse la tarea de tener que bajar la basura al volver de trabajar o cuando el hedor comienza a hacerse evidente. Además, su tamaño influirá de manera determinante a la hora de encontrarle un hueco en el orden de la cocina. Ikea ha incorporado otra vez novedades al catálogo para aumentar los productos que ofrece tanto en tiendas como página web. En este caso, este artículo viene a cumplir las funciones del cubo de basura, eso sí, sin ocupar todo el espacio qu este puede ocupar. Skoläst es un cubo en miniatura pensado para ser colgado en la puerta junto al fregadero.

De esta manera, podrás tirar todas las cáscaras y los restos directamente desde la encimera sin necesidad de moverte. Si por el contrario no puedes engancharlo con la puerta del mueble del fregadero, puedes colocarlo en la encimera, ya que su espacio no supondrá un problema.

El precio de este pequeño cubo es de 4,99 euros. Su altura es de 26 centímetros y cuenta con una pinza en la parte trasera para que puedas engancharla a puertas de hasta 22 milímetros de grosor.

Un cubo de basura por menos de 20 euros

Ikea ha diseñado una papelera que seguro que se integra perfectamente en tu hogar. El modelo GÅRDSBUTIK está fabricado con un 50% de plástico reciclado. Ikea dice: "Combina tantos cubos como quieras y colócalos uno al lado del otro para optimizar la clasificación de residuos". Hay una buena razón por la que esta papelera destaca sobre las demás. Tiene un pequeño compartimento en la parte superior. En él puedes guardar las llaves o el móvil. Pero eso no es todo. La empresa también afirma que el asa integrada facilita levantar la papelera y volver a colocarla una vez vacía. Con su elegante diseño, esta papelera de Ikea es ideal tanto para la cocina como para el pasillo, donde podrás tirar todo lo que necesites antes de salir de casa. Sin embargo, IKEA ha dejado claro que la papelera no está homologada para el contacto con alimentos.

Los clientes de Ikea dieron a esta papelera 5 de 5 estrellas. Dijeron: "Una papelera original, gracias a su forma, que encaja perfectamente en un armario. Fácil de limpiar y de utilizar. Compramos 2 de ellos para nuestro vidrio y reciclaje. El contenedor es fácil de quitar y poner de la base. Cuando vamos a los contenedores comunitarios a vaciar, el asa es práctica para el reciclaje (porque es ligera), pero no lo suficientemente cómoda (y demasiado estrecha) para el vidrio, que es más pesado". Para comprar uno, tendrás que desembolsar la módica cantidad de 19,99 euros.