La alfombra del baño tiene los días contados por su suciedad y humedad: aterriza en Lidl la alfombrilla para ducha de piedra que mide y cuesta lo mismo (y no se moja)

La alfombra de baño es un elemento indispensable en nuestros hogares. Ofrece seguridad, ya que es antideslizante, por lo que desempeña un papel crucial en la prevención de resbalones y caídas. Además, es un bonito elemento decorativo. Tanto si tienes bañera, ducha o ambas cosas, es indispensable.

Los cuartos de baño, a menudo alicatados, pueden ser resbaladizos cuando los pies están mojados, por lo tanto, para evitar accidentes, es mejor optar por una alfombra de alta gama con propiedades de absorción superiores.

Entre los diferentes modelos de alfombras de baño, hay algunas fabricadas con fibras naturales, como algodón, junco, bambú... También hay otras que tienen fibras sintéticas, como el poliéster, por ejemplo. El de algodón peinado es conocido por ser flexible y resistente. Proporciona una sensación de bienestar nada más salir de la bañera o la ducha. Sí, pero aquí está el problema... La vieja alfombra de baño ha encontrado un sustituto que cumple bien su función...

Se trata de la alfombra de piedra, fabricada a partir de diatomita. Promete practicidad, higiene y estética. Esta tendencia decorativa se impone como una alternativa innovadora y sostenible.

Esta alfombra de piedra gusta por sus increíbles propiedades absorbentes, dado que se seca en pocos segundos lo que difiere de los modelos antiguos, que tardan mucho en secarse y requieren un mantenimiento regular. Así, este nuevo modelo evita la acumulación de humedad y la formación de moho, un problema habitual en los cuartos de baño. La gran ventaja es que este producto es muy fácil de limpiar. De hecho, basta con pasarle una esponja para mantenerlo impecable. No es necesario lavarlo a fondo, solo hay que darle unas cuantas pasadas con la esponja para eliminar la suciedad.

Esta alfombra no retiene la suciedad ni las bacterias, lo que garantiza una higiene óptima. Y eso no es todo. Su superficie antideslizante garantiza una gran seguridad, especialmente para los niños y las personas mayores. Su diseño minimalista se adapta a cualquier decoración. Ya sea moderna o clásica, marcará la diferencia. Por lo tanto, es una tendencia duradera y económica.

Esta alfombra de piedra representa una inversión duradera. Es muy resistente y ecológica, y reduce la frecuencia de sustitución de las alfombras de baño. Su precio asequible y su durabilidad la convierten en una opción económica. Ante su creciente popularidad, muchas marcas ya ofrecen este producto en sus estanterías. En Leroy Merlin la puedes encontrar por 20 euros. "Elimina fácilmente la suciedad y las manchas, ahorrándote tiempo y energía; Resistente al desgaste diario, garantiza un uso duradero sin perder su funcionalidad ni estética. Bordes cuidadosamente tratados: Nuestro felpudo presenta bordes cuidadosamente perforados y tratados, lo que le da una apariencia limpia e impecable. Los recortes evitan el desgaste y garantizan que el tapete tenga un excelente soporte y una larga vida útil. Versátil y ahorra espacio: este felpudo es flexible, ya que se puede enrollar o doblar fácilmente para guardarlo cuando no se usa".