La caja organizadora para neveras de Ikea de menos de 5 euros que te permitirá aprovechar el espacio al máximo en el frigorífico de casa

Cuesta menos de 5 euros (3,99 con la cuenta family y 4,99 para el resto) y con él podrás aprovechar al máximo el espacio del frigorífico de casa. Se trata de caja organizadora para neveras de Ikea. Pero no es un cofre cualquiera, sino que viene preparado con ventosas para que la puedas colocar a la parte superior de las baldas y así ganar espacio de almacenamiento. Es el invento perfecto.

Según recoge la descripción del producto en la página web del gigante de muebles sueco, esta caja "te ayudará a aprovechar al máximo el espacio y a organizar frutas, verduras, conservas, quesos y muchas más cosas". Funciona a modo de cajón.

Transparente

"Con esta caja extraíble puede aprovechar el espacio bajo las baldas de vidrio del frigorífico. Puedes acceder fácilmente a lo que necesitas, tirando de la caja para sacarla y empujándola para meterla", detalla. "Los rieles de la estructura de la caja se adaptan a la mayoría de baldas y las ventosas mantienen la caja en su sitio", añade. El material con el que está hecho este producto es transparente, permitiendo ver en todo momento lo que hay dentro y encontrar lo que buscas con facilidad.

Cada caja tiene una longitud de 24 centímetros, un ancho de 16 y una altura de 6.

Una bandeja giratoria

Ikea vende también otros productos interesantes para mantener el orden en la nevera de casa. Como una bandeja giratoria para organizar y acceder mejor a botes, frascos y bebidas. De esta forma, podrás encontrar lo que necesitas en un pispás, incluso el trozo de queso más pequeño. Su precio es de 7,99 para Ikea Family y 9,99 para el resto.

Ikea también vende todo tipo de recipientes para el frigorífico, pero estos son ya los clásicos cofres que puedes encontrar en cualquier sitio.