Un conocido farmacéutico alerta del pago extra que hacen algunos supermercados: "Me han cobrado de más porqué está frío"

Muchos trabajadores o estudiantes van apurados a hacer la compra tras acabar su jornada. Lo que apetece es llegar acasa, cenar en cala y, quizá, disfrutar de nuestra bebida refrescante favorita mientras tratamos de desconectar de la rutina diaria.

Por ello, muchos supermercados cuentan con neveras donde podemos escoger entre bebidas alcohólicas y no alcohólicas para beber prácticamente al instante. En los días de calor, además, una botella de agua fría es un bien necesario que muchos clientes cogen sin dudar.

El farmacéutico y biotecnólogo Fran Cuéllar, que cuenta con más de 200.000 seguidores en sus redes sociales, ha subido un vídeo donde denuncia el cobro de más de una botella de agua solo por estar fría. "Me han cobrado el frío". En las imágenes, el instagramer "Lo que me acaba de pasar es surrealista. No sé si lo sabíais. Ha entrado al supermercado a comprar una botella de agua y un café y cuando me está cobrando las cosas, veo que aparecen tres artículos en vez de dos", comienza. "¿Por qué hay tres artículos?, le pregunto a la cajera y me responde: Ah, sí. El frío", termina.

"Pues resulta que esta botella de agua por cogerla fría me han cobrado 20 céntimos más. Me he quedado a cuadros. Un 25 por ciento del valor de esta botella era el frío. Yo antes, cuando he comprado una botella fría o caliente el precio era el mismo. Yo estoy a cuadros. No sé a dónde vamos a llegar, te van a a cobrar hasta la etiqueta.", se ha mostrado indignado.

Son muchos los comentarios que acompañan a la publicación que el joven ha compartido en su red social. Y, como en todo, sus seguidores están divididos entre los que le parece una locura y los que lo encuentran razonable. "La electricidad de la cámara frigorífica se paga. Me parece muy bien"; "No cuesta lo mismo, las bebidas frías siempre han sido más caras. A mí lo que me flipo fue que me compré un pollo asado y me cobraron el envase, como me lo llevó en las manos?"; "VERGONZOSO... deberías de poner el nombre del establecimiento.... CON NO IR MAS tienes. Una cosa es tener ganancias y otra es robar al consumidor"; "Aquí muchos defendiendo que pagan energía y no sé que, entonces que cobren por todos los alimentos fríos, cuando tú vayas de compras, cada carne que te lleves, yogures, leche , gelatinas y demás pues que te cobren 20 céntimos y ya cuando vayas de 20 en 20 pues a ver si dicen algo, esto es absurdo justificando tonterías ..."-