Ni Ikea ni Lidl: la cocinita de juguete de madera más barata y bonita la vende Tiger (solo cuesta 25 euros e incluye hasta horno)

Es una novedad en Tiger: una cocinita de jueguete de madera por solo 25 euros. Ni Ikea ni Lidl son capaces de ofrecer un chollo igual para los más pequeños de la casa. Con las Navidades a la vuelta de la esquina, este producto, que la marca danesa vende a través de su página web y también en algunas tiendas físicas, se convierte en el regalo deseado por cualquier niño.

La cocinita, además de económica, es bonita. Según recoge Tiger, incluye un fregadero, una placa de cocción, un horno y un espacio de almacenamiento, fomentando "escenarios de cocina interactivos y creativos). Está fabricado en madera, mide 25,8x53,2x55,7 cm y cabe perfectamente en salas de juegos o dormitorios.

La cocinita de Tiger / Tiger

"Su tamaño compacto y sus elementos de diseño realista ayudan a los niños a explorar las rutinas diarias a través del disfraz y el juego", añade la descripción del artículo.

El juego combina los colores gris y beis. Tiger, que tiene tiendas por toda España, lo envía a domicilio por 6 euros más.

Como novedad, Tiger también ha lanzado todo tipo de complementos para esta cocinita de juguete tan ideal a precios de risa. Un juego de cuatro tazas de madera de colores con soporte para tenerlas bien ordenadas por 8 euros. Un set de cuatro platos redondos con cuchillos y tenedores, todo perfectamente ordenado en un sencillo estante de madera por 8 euros. Una cafetera con taza y cápsulas de café por 10 euros. Una caja con seis coloridas galletas por 6 euros. Cuatro ollas y sartenes de metal por 10 euros...