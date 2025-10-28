Aterriza en Lidl la persiana térmica de fácil instalación que ayuda aislar tu casa en otoño por menos de 20 euros

Lidl es el destino de compras perfecto para ahorrar dinero durante todo el año. De hecho, la marca ofrece todos los productos cotidianos a precios de descuento. En esta época la marca apuesta por precios muy interesantes para hacer la compra semanal.

Lidl también destaca por sus productos de estilo de vida ultramodernos. La cadena de descuento ofrece artículos para el hogar y la familia en todos sus catálogos: moda, decoración o bricolaje... La tienda revela increíbles ofertas durante todo el año. No duda en seguir las tendencias y ofrecer los artículos más codiciados del momento. Desde el comienzo del invierno, Lidl está causando sensación con sus consejos para combatir el frío. En este momento, la marca incluso sugiere una técnica muy eficaz para mantener el calor en casa sin encender la calefacción.

Lidl propone una técnica radical para evitar tener la calefacción encendida todo el día. De hecho, la cadena de supermercados acaba de sacar al mercado una persiana térmica muy práctica para aislar la casa. Esta persiana tiene un revestimiento especial que permite mantener el calor. Su tejido PET está especialmente diseñado para aislar las ventanas y evitar la pérdida de calor.

Lidl apuesta por el diseño y presta especial atención a esta persiana. Por lo tanto, puede utilizarla en todas las habitaciones de la casa, como el dormitorio, el salón o incluso el despacho. Esta persiana es ajustable y se adapta a la mayoría de las ventanas. Puede elegir una altura de entre 75 y 118 cm para aislarse del frío. Este artículo también es muy práctico para ocultar la luz. Por lo tanto, es muy útil tanto de día como de noche a modo de persiana.

Además, no es necesario perforar la pared para instalarla. Solo hay que encajarlo en la parte superior de las ventanas. Lidl ha encontrado la solución perfecta para reducir tus facturas de calefacción. De hecho, esta persiana es muy eficaz para aislar mejor la casa sin necesidad de realizar obras. Te permite ganar una media de 1 a 2 grados sin calefacción.

Este producto está disponible en azul y blanco. Su diseño sobrio se adapta a cualquier estilo de decoración.y no te costará nada instalarlo en cualquier lugar. Como siempre, Lidl ofrece un precio muy interesante a sus clientes. Esta persiana térmica está disponible a un precio reducido para el final del invierno. La puedes encontrar por solo 19,99 euros.

Esta oferta llega en el momento oportuno, ahora que los precios de la calefacción se disparan. Si inviertes en varias cortinas, podrás ahorrar mucho dinero. Cabe destacar que esta cortina también es perfecta para protegerse del calor en verano, por lo que es indispensable durante todo el año.