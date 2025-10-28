Aterriza en Lidl el zapatero para la entrada que parece sacado de Zara Home (y a un precio muy reducido)

El regreso a clases no podría haber comenzado mejor con las buenas ofertas que se acumulan en Lidl. De cara al otoño, la cadena de tiendas de descuento deleita a sus clientes con una avalancha de buenas noticias.

Lidl es un supermercado donde puedes encontrar prácticamente de todo. La marca hace mucho más que llenar tu nevera. Con la ampliación de sus ofertas en la web, le espera un sinfín de buenas ofertas para aumentar su poder adquisitivo. Artículos para el hogar, el ocio o el bricolaje con la gama Parkside...Tu dinero estará bien utilizado.

Ahora que entra el otoño es el momento de prepara la ropa de invierno, guardar, aunque nos dé pena, los atuendos de verano y dejar paso a abrigos jerséis, camisas y pantalones que son más abrigados. También nos despedimos del calzado más ligero y las sandalias para calzarnos botas o deportivas más abrigadas Por ello, con el cambio de armario, quiz´sea el momento de plantearnos algún que otro propósito para el hogar. ¿Y si uno de ellos fuera acabar con el desorden que reina en su hogar? Como seguramente ya sabrá, una casa bien ordenada permite disfrutar de un ambiente más zen en el hogar. Sin embargo, no siempre es fácil poner orden en tus cosas cuando te falta espacio en casa. Por suerte, Lidl tiene un montón de sistemas de almacenamiento inteligentes y baratos para echarte una mano.

Es el caso de este zapatero LIVARNO Home, que te permite dejar de tener los zapatos tirados por todas partes. Descubre este bonito modelo que a algunos les recordará al modelo BISSA de Ikea o a los mubles para pared que podemos encontrar en Zara Home. Sus dimensiones son 58,5 x 104,7 x 17 cm, lo que te permite colocarlo en la habitación que prefieras. O en la entrada de tu casa para quitarte los zapatos nada más cruzar el umbral. Dotado de tres compartimentos abatibles fáciles de manejar, permite guardar entre 6 y 10 pares de zapatos.

Con su diseño moderno en acabado blanco perla, combina con cualquier decoración. Su revestimiento de melamina lo hace resistente a los arañazos y facilita su mantenimiento. No tendrás ningún problema, por ejemplo, en colocarlo en un dormitorio. Su bandeja puede incluso servir como estantería para exponer objetos decorativos o incluso una pequeña lámpara auxiliar. Según la opinión de los clientes de Lidl, este mueble satisface todas las expectativas. «Un zapatero estrecho, adecuado para todas las situaciones de la vida, un mueble elegante a un precio justo. Justo lo que buscábamos», afirma una compradora. En cuanto a su precio, le sorprenderá gratamente. De hecho, este zapatero es uno de los más baratos del mercado, con un precio de 39,99 euros.