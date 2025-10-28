Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve al Carrefour la vajilla más viral y bonita del momento: doce piezas en gres por menos de 45 euros (que parecen de Zara Home)

Tras su éxito de ventas, el supermercado ha repuesto este ideal conjunto de platos, disponible en tres colores diferentes

Tres fotos de la vajilla del Carrefour

Tres fotos de la vajilla del Carrefour / @tipsmariale

P. T. García

Parece una vajilla de Zara Home, pero no lo es. La vende un supermercado y sus doce piezas cuestan menos de 50 euros. Se trata de la vajilla más viral y bonita de Carrefour. Disponible en tres colores diferentes (verde, beis y azul), este conjunto de platos es ideal para vestir cualquier mesa y su diseño recuerda a las principales marcas de decoración de España.

Según recoge la descripción del producto, es una vajilla de gres, cuyo modelo se llama "Home Mood". Tras el éxito de ventas, Carrefour la ha vuelto a reponer y ya está disponible tantos en sus supermercados físicos como en su página web. Consta de cuatro planos llanos (27cm), cuatro platos hondos (20cm) y otros cuatro de postre (19cm) de forma redonda. Su precio en estos momentos es de 41,99 euros.

Carrefour vende otras muchas vajillas, pero no con la calidad de esta, que está hecha en gres, un material muy resistente. Sus otras opciones son en porcelana, en loza o en vidrio.

Noticias relacionadas y más

Ni siquiera Ikea, el gigante sueco de los muebles baratos, tiene una vajilla de gres tan competitiva como la de Carrefour y eso que la tiene rebajada a 59,99 euros. La de Carrefour brilla y tiene el remate en otro color, dandole un toque especial y sofisticado. Es, en pocas palabras, super bonita.

