Adiós a la secadora, la solución de Lidl que es mucho más barata y ecológica (con un increíble descuento)

No tendrás que hacer un importante desembolso

Adiós a la secadora, la solución de Lidl que es mucho más barata y ecológica (con un increíble descuento)

Adiós a la secadora, la solución de Lidl que es mucho más barata y ecológica (con un increíble descuento) / Lidl

P. T. García

Llega el invierno y con él el mal tiempo, con lo que ya nos costará mucho más secar la ropa en el tendal. Por eso volveremos a tirar de la secadora como medida para secar la ropa a pesar de las inclemencias del tiempo. Sin embargo, no se trata de una solución económica y mucho menos ecológica. Pero para eso está Lidl, que nos ofrece una solución mucho más barata y con un increíble descuento.

Se trata del tendedero con alas XL en color negro con el que podemos secar la ropa en el interior del hogar. Además, tiene cuerdas para colgar extra resistentes con diámetro aumentado y revestimiento antideslizante

Tendedero

Tendedero / Lidl

Esto garantiza un secado más rápido, menos arrugas y mejor sujeción. Además, es ideal también para prendas de gran tamaño. El tendedero, que es abatible hasta 1,78 metros de longituf, también es plegable para un almacenamiento que ahorra espacio.

Además, tiene un altura de trabajo cómoda y una estructura de tubo de acero de larga duración con articulaciones robustas y tapas protectoras para el suelo. Asimismo, cuenta con dispositivo de seguridad para niños contra el plegado accidental.

Su carga máxima es de 15 kilos de ropa, así que podrás secar mucha ropa a la vez.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este tendedero tiene un precio de venta recomendado de 17,99 euros, pero en los supermercados Lidl te lo venden con un descuento del 22 por ciento, con lo que se queda en 13,99 euros.

