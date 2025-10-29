Aterriza en Lidl el artículo indispensable para pasar el invierno con un descuento increíble
No puedes no tenerlo
Se acerca el invierno y con él el frío, por eso es más que necesario equiparse con antelación. Por eso ha aterrizado en Lidl el artículo indispensable para pasar el invierno que además tiene un descuento increíble.
Se trata de una manta eléctrica de vellón y con seis niveles de temperatura. Con ella, estar calentito nunca ha sido más sencillo.
Entre sus características, tiene calentamiento rápido y una zona de pies extra cálida gracias a la calefacción reforzada. Pero lo más destacado, sin duda, es su suave vellón para un alto confort al dormir.
También importante es que esta manta es muy fácil de cuidar e higiénica, ya que es lavable a máquina a 30 grados y con el ciclo de lavado extra suave. Por si fuera poco, tiene un sistema de seguridad electrónico y otro de reducción automática. Y es que después de aproximadamente 3 horas pasa del nivel 5 y 6 al nivel 4.
Precio recomendado
Y cuánto pagarías por esta manta eléctrica. En Lidl aseguran que tiene un precio de venta recomendado de 21,99 euros, pero te la ofrecen con un descuento del 13 por ciento, con lo que se queda en 18,99 euros.
