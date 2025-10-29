Aterriza en Lidl la novedad más esperada: limpieza rápida y en profundidad del suelo

A la hora de hablar de limpieza, no nos engañemos, los profesionales de la limpieza son los que mejor lo hacen. Por eso ha llegado a Lidl la novedad más esperada, un set de limpieza igual que el de los profesionales que garantiza una limpieza rápida y en profundidad del suelo.

Se trata del set de limpieza Disc Mop Ergo de la firma Leifheit que está formado por un mango de tres piezas, un cubo de dos litros y accesorio de prensa Combi. Y es que nada limpia mejor que este set, que cuenta con un paño de limpieza de dos fibras de alto potencia de limpieza, articulación giratoria de 360 grados y un paño de limpieza de cobertura total.

Set de limpieza. / Lidl

Y es que con este juego tus suelos estarán como nunca. La funda de microfibra, que está hecha con dos fibras de alta capacidad de limpieza, tiene cerdas ligeramente elevadas para una limpieza profunda, apta para todo tipo de suelos.

Además, es ideal para limpiar zonas de difícil acceso, como puede ser debajo de los armarios y camas. Asimismo, la funda de la mopa que cubre toda la superficie limpia las esquinas y los zócalos en un solo paso.

Precio

Pero lo mejor de todo es el precio, ya que este set de limpieza tiene un precio de venta recomendado de 34,99 euros, pero en los supermercados Lidl te lo ofrecen con un descuento del 34 por ciento, con lo que se ha rebajado hasta los 22,99 euros.