Aterriza en Lidl la novedad más esperada: limpieza rápida y en profundidad del suelo
Un set de limpieza igual que el de los profesionales
A la hora de hablar de limpieza, no nos engañemos, los profesionales de la limpieza son los que mejor lo hacen. Por eso ha llegado a Lidl la novedad más esperada, un set de limpieza igual que el de los profesionales que garantiza una limpieza rápida y en profundidad del suelo.
Se trata del set de limpieza Disc Mop Ergo de la firma Leifheit que está formado por un mango de tres piezas, un cubo de dos litros y accesorio de prensa Combi. Y es que nada limpia mejor que este set, que cuenta con un paño de limpieza de dos fibras de alto potencia de limpieza, articulación giratoria de 360 grados y un paño de limpieza de cobertura total.
Y es que con este juego tus suelos estarán como nunca. La funda de microfibra, que está hecha con dos fibras de alta capacidad de limpieza, tiene cerdas ligeramente elevadas para una limpieza profunda, apta para todo tipo de suelos.
Además, es ideal para limpiar zonas de difícil acceso, como puede ser debajo de los armarios y camas. Asimismo, la funda de la mopa que cubre toda la superficie limpia las esquinas y los zócalos en un solo paso.
Precio
Pero lo mejor de todo es el precio, ya que este set de limpieza tiene un precio de venta recomendado de 34,99 euros, pero en los supermercados Lidl te lo ofrecen con un descuento del 34 por ciento, con lo que se ha rebajado hasta los 22,99 euros.
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Reabierto un caso que conmocionó a Asturias hace casi cuatro décadas: buscan en una balsa en Ribadesella los cadáveres de una asturiana y su bebé
- La escondida cueva de hielo de Asturias que es un espectáculo de luz y color: a 2.150 metros de altitud y en el corazón de los Picos de Europa
- Ana Belén e Iker Casillas ya no se esconden y hacen pública su relación: 'Alguien en quien refugiarse
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
- Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela