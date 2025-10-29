Hacienda pone el foco en los padres que dejan dinero a sus hijos para ayudarles a comprar una vivienda: sanciones de más de 9.000 euros por hacer transferencias

Mucho ojo si dejas dinero a tu hijo o hija para que ayudarle a comprar una vivienda. Hacienda está poniendo el foco en esta operación, que es cada vez más frecuente en España. Ante esto debes saber que si solo haces una transferencia a su cuenta bancaria, te enfrentarás a multas de miles de euros. La Agencia Tributaria lo puede considerar una donación encubierta y reclamar entre 7.000 y 9.000 más recargos e intereses.

Así lo advierte el abogado Manuel Requena a través de un vídeo en sus redes sociales: "Si solo le haces una transferencia y no haces nada más, puede que tiempo después recibas una notificación de Hacienda con un importe por el impuesto de donaciones que no esperabas". Una buena acción, por tanto, puede convertirse en un gran problema de cara a Hacienda. De hecho, la Agencia Tributaria está haciendo un especial seguimiento de este tipo de préstamos.

Diferencia entre préstamo y donación

¿Qué hay que hacer entonces? La clave es distinguir un préstamo de una donación, según explica el banco Caja Rural de Asturias, puesto que no tienen el mismo tratamiento fiscal a la hora de hacer la declaración de la renta. Un préstamo, detallan, "requiere una devolución posterior del dinero que se ha dejado, con o sin intereses".

En cambio, una donación es un "regalo" de una persona a otra, en este caso de padres a hijos. Hay que abonar el impuesto de sucesiones y donaciones correspondiente.

Impuesto de transmisiones

Legalmente, el préstamo a un familiar es una figura reconocida como parte del impuesto de transmisiones patrimoniales. Concretamente, en la modalidad TPO (transmisiones patrimoniales onerosas). Es decir, está sujeto a un impuesto que debes declarar en la autoliquidación del IRPF. Está exenta de tributación, pero debe declararse para evitar que Hacienda pueda considerarlo una donación. ¿Cómo? Cumplimentando el modelo 600.

Donaciones

"Para aprovechar los beneficios fiscales, la donación debe firmarse ante notario y la declaración de impuestos debe presentarse en los 30 días siguientes. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, si donas 100.000 euros a tu hijo y haces correctamente la escritura de donación y presentas la declaración, puedes aplicar reducciones y pagar muy poco o nada", aconseja el abogado Manuel Requena.

Pero si solo haces la transferencia, añade, "Hacienda te puede cobrar unos 1.000 euros por ese impuesto de donaciones. Y ni hablar de recargos y sanciones si no lo presentas en tiempo y forma". "Así que si quieres donar dinero a tu hijo para comprar una vivienda, firma la escritura de donación ante notario, declara el impuesto y evita sorpresas. Una simple escritura puede ahorrarte miles de euros", remata.

Devolución de dinero

Por su parte, para formalizar el préstamo entre personas físicas, hay que tener en cuenta que la cantidad de dinero que se preste deberá ser reembolsada en el plazo temporal estipulado entre ambas partes. En caso de que se pacte un préstamo con interés gratuito no habrá que declarar beneficios a Hacienda, pero sí justificar que no se han abonado intereses.

¿Cuánto dinero se puede dejar a un familiar? No hay un límite máximo. El prestamista decide.

¿Y qué sucede si no se devuelve el préstamo? En condiciones normales, se iniciarían acciones legales, pero dado que estamos hablando de familiares lo que pasa normalmente es que los prestamistas lo dejan pasar.