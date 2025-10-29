Lidl arrasa con este pequeño electrodoméstico de estilo retro que te salvará las meriendas: casi a la mitad de su precio y por tiempo limitado

El estilo retro está de moda y eso lo podemos comprobar hasta en los electrodomésticos. Y es que hay una marca que desde hace tiempo está arrasando con sus productos que emulan en diseño a los que se podían encontrar en los años 70. Pues en Lidl lo han vuelto a hacer con su propia versión de un pequeño electrodoméstico que te salvará las meriendas. Y lo mejor, casi a la mitad de su precio aunque por tiempo limitado.

Se trata de una gofrera con placas intercambiables, de 75 watios y diseño retro en colores menta y lila. Y es que lo mejor es que es 3 en 1, porque puedes hacer gofres belgas, gofres de diseño y donuts. Para ellos cuenta con placas intercambiables con revestimiento antiadherente de alta calidad de la casa ILAG® (placas de horneado aptas para lavavajillas).

Gofrera / Lidl

Además, la luz de la gofrera se ilumina en rojo y verde, con aplicación de acero inoxidable. Su asa es bloqueable y sus patas antideslizantes, además de contar con un práctico enrollacables.

También lleva unas propuestas de recetas para hacer con la gofrera.

Precio

Pero si duda lo más destacado es su precio, ya que esta gofrera tiene un precio de venta recomendado de 29,99 euros. Sin embargo, en Lidl te la venden con un increíble descuento, casi la mitad, un 40 por ciento, quedándose en 17,99 euros.