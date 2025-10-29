Lidl vende un super aspirador de limpieza como la Kärcher pero mucho más barato: sirve para ventanas, espejos, azulejos y hasta cabinas de ducha
El aparato, que está ahora rebajado, no deja rayas en los cristales ni gotea
Lidl sigue revolucionando los hogares españoles con productos prácticos y tirados de precio. En esta ocasión, con un super aspirador que limpia y seca todo tipo de superficies. Desde ventanas y espejos hasta azulejos y cabinas de ducha. Es un todoterreno de la limpieza, que además ahora está rebajado: cuesta 42,99 euros (su precio original era de 44,99). Es como la famosa Kärcher, pero mucho más barata.
El aspirador de ventana "dry and clean", como así se llama, funciona con una batería que tiene una autonomía de 35 minutos con una sola carga, gracias a su sistema inteligente de espera automática y a una batería de iones de litio de larga duración. Según recoge el anuncio del Lidl, este utensilio de limpieza no deja rayas en los cristales ni gotea.
La herramienta funciona también en posición inclinada, horizontal y por encima de la cabeza. El depósito es fácilmente extraible y de gran capacidad, y su uso es muy sencillo. El fabricante es Leifheit, sus medidas son 32x28x15 cm, y su peso es de 0,89 kg.
Además de este producto, Lidl vende otros similares para hacer más fácil la limpieza en casa. Es el caso de la Kärcher limpiacristales por 44,99 euros (está también rebajado), un limpiacristales recargable por 18,99 (antes costaba 22,99) o una Kärcher mopa eléctrica con bateria por 169,99.
Aspiradora multifunción
La cadena alemana también vende una aspiradora multifunción de la marca Parkside, disponible a un precio muy reducido. Este nuevo aparato, tan eficaz como económico, ya está teniendo un gran éxito en las tiendas. Los clientes se apresuran a adquirir este modelo que combina potencia, versatilidad y solidez, todo ello a un precio sin competencia.
Lidl lleva varios años apostando por la marca Parkside, conocida por su excelente relación calidad-precio. Con esta aspiradora para agua y polvo PWD 12 B1, la promesa es clara. La empresa quiere ofrecer una herramienta eficaz para un uso doméstico completo. Este aparato elimina sin esfuerzo la suciedad seca y húmeda. También se puede utilizar como soplador. Este triple uso lo convierte en un aliado ideal para la limpieza del hogar, el garaje o incluso el jardín. El depósito de acero inoxidable con una capacidad de 12 litros refuerza la solidez y la durabilidad de este aparato.
Con su atractivo precio de 34,99 euros, es una aspiradora que lo tiene todo para gustar.
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Reabierto un caso que conmocionó a Asturias hace casi cuatro décadas: buscan en una balsa en Ribadesella los cadáveres de una asturiana y su bebé
- La escondida cueva de hielo de Asturias que es un espectáculo de luz y color: a 2.150 metros de altitud y en el corazón de los Picos de Europa
- Ana Belén e Iker Casillas ya no se esconden y hacen pública su relación: 'Alguien en quien refugiarse
- De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
- Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela