Lidl vende un super aspirador de limpieza como la Kärcher pero mucho más barato: sirve para ventanas, espejos, azulejos y hasta cabinas de ducha

Lidl sigue revolucionando los hogares españoles con productos prácticos y tirados de precio. En esta ocasión, con un super aspirador que limpia y seca todo tipo de superficies. Desde ventanas y espejos hasta azulejos y cabinas de ducha. Es un todoterreno de la limpieza, que además ahora está rebajado: cuesta 42,99 euros (su precio original era de 44,99). Es como la famosa Kärcher, pero mucho más barata.

El aspirador de ventana "dry and clean", como así se llama, funciona con una batería que tiene una autonomía de 35 minutos con una sola carga, gracias a su sistema inteligente de espera automática y a una batería de iones de litio de larga duración. Según recoge el anuncio del Lidl, este utensilio de limpieza no deja rayas en los cristales ni gotea.

La herramienta funciona también en posición inclinada, horizontal y por encima de la cabeza. El depósito es fácilmente extraible y de gran capacidad, y su uso es muy sencillo. El fabricante es Leifheit, sus medidas son 32x28x15 cm, y su peso es de 0,89 kg.

El aspirador del Lidl / Lidl

Además de este producto, Lidl vende otros similares para hacer más fácil la limpieza en casa. Es el caso de la Kärcher limpiacristales por 44,99 euros (está también rebajado), un limpiacristales recargable por 18,99 (antes costaba 22,99) o una Kärcher mopa eléctrica con bateria por 169,99.

Aspiradora multifunción

La cadena alemana también vende una aspiradora multifunción de la marca Parkside, disponible a un precio muy reducido. Este nuevo aparato, tan eficaz como económico, ya está teniendo un gran éxito en las tiendas. Los clientes se apresuran a adquirir este modelo que combina potencia, versatilidad y solidez, todo ello a un precio sin competencia.

Lidl lleva varios años apostando por la marca Parkside, conocida por su excelente relación calidad-precio. Con esta aspiradora para agua y polvo PWD 12 B1, la promesa es clara. La empresa quiere ofrecer una herramienta eficaz para un uso doméstico completo. Este aparato elimina sin esfuerzo la suciedad seca y húmeda. También se puede utilizar como soplador. Este triple uso lo convierte en un aliado ideal para la limpieza del hogar, el garaje o incluso el jardín. El depósito de acero inoxidable con una capacidad de 12 litros refuerza la solidez y la durabilidad de este aparato.

Con su atractivo precio de 34,99 euros, es una aspiradora que lo tiene todo para gustar.