Llega a Lidl la planta que es ideal para terrazas: solo tendrás que regarla dos veces a la semana

Los supermercados Lidl cada vez amplían más su oferta de productos. Y es que no se limitan únicamente a alimentación y droguería, también tienen una amplia selección de artículos de bazar, por no hablar de su selección de plantas. Y es que acaba de llegar a Lidl la planta que es ideal para terrazas y que solo tendrás que regarla dos veces a la semana.

Se trata del ciclamen, una planta de exterior que es perfecta tanto para el otoño como para el invierno. Además, solo tiene que regarla dos veces por semana, cada dos o tres días.. Eso sí, tienes que comprobar primero que la tierra está seca antes de echarle agua. Tienes que tener mucho cuidado con esto, porque si riegas de más, las raíces puedes pudrirse.

Ciclamen. / Lidl

El ciclamen es una planta perfecta para el exterior, con lo que es ideal para colocarla en la terraza. Eso sí tiene que estar protegida del sol directo y las heladas fuertes.

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que el ciclamen tiene un precio de venta recomendado de 3,99 euros, pero en los supermercados Lidl tienes un descuento del 25 por ciento, con lo que se queda en 2,99 euros.

Por tiempo limitado

Eso sí, estará disponible por tiempo limitado, entre el 7 y el 9 de noviembre, así que tendrás que correr a tu Lidl más cercano para no perderte esta gran promoción.