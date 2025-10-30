Adiós a beber agua directamente del grifo, Lidl te ofrece la solución por menos de 10 euros
Con este precio, volará de las tiendas
Beber agua es algo muy importante, si bien no a todo el mundo le gusta beber el agua del grifo y acaba recurriendo a comprar agua embotellada. Sin embargo, en Lidl te ofrecen la solución definitiva que te costará menos de 10 euros.
Se trata de una jarra con filtro de agua de 3,4 litros que consigue reducir el contenido de cal y metales pesados como cobre, aluminio y plomo.
Esta jarra tiene una tapa extraíble con indicador de cambio de cartucho. Además, consigue mejorar el sabor y el olor del agua del grifo.
Su cartucho es intercambiable y un solo cartucho filtra hasta 100 litros de agua, eso sí, con un máximo de cuatro semanas de uso.
Por otro lado, tanto la jarra como el filtro pueden lavarse en el lavavajillas hasta 50 grados.
Precio
Esta jarra con filtro de agua tiene un precio de venta recomendado de 17,99 euros, pero en Lidl te la ofrecen con un increíble descuento del 44 por ciento, casi la mitad, con lo que se queda en solo 9,99 euros.
