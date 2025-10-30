Adiós al desorden en la cocina, la solución de Lidl por menos de 8 euros
Un set de recipientes herméticos que te cambiará la vida
Pueder ser el mejor cocinero o cocinera, pero si tu cocina no está ordenada no eres nadie. Por eso Lidl está convencido de que puede ayudarte a decir adiós al desorden en la cocina con una solución que te costará menos de 8 euros.
Se trata de un set de recipientes hermátidos con capacidades que van de los 0,55 litros, al litro y los dos litros. Además, son aptos tanto para el lavavajillas como para el microondas.
Se trata de un set de seis unidades con tapas y recipientes del mismo tamaño combinables dentro de la misma serie. Sirven tanto para conservar, como para congelar y calentar alimentos. Además, las tapas tienen junta y cierres de clic. También son apilables para ahorrar espacio y resistentes tanto a las bajas como a laas altas temperaturas, desde menos 20 grados hasta los 100 grados.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este set de recipientes herméticos tiene un precio de venta recomendado de 9,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 7,99 euros.
