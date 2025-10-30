Aterriza en Lidl el barredor de hojas y césped (con descuento) que deja el suelo como nuevo este otoño

Desde hace días, los clientes acuden en masa a las tiendas Lidl para hacerse con una ingeniosa herramienta. Se trata del robot cortacésped PARKSIDE City Smart 250 A1. Es mucho más que un simple accesorio de jardinería. De hecho, se trata de una alternativa que cambiará tu día a día. Este robot cortacésped te permite cuidar tu césped sin esfuerzo y con precisión.. Es ideal para jardines de hasta 250 m².

Cuenta con un diseño estupendo y una ligereza que lo convierten en un aliado valioso para cuidar los rincones del jardín y permite trabajar con precisión a lo largo de las paredes. Su anchura de corte es de 16 cm, lo que lo hace perfecto para espacios pequeños y medianos. Gracias a esta solución, tendrás un jardín impecable sin mover un dedo. El hecho de que este robot sea autónomo es perfecto porque así tendrás más tiempo libre para disfrutar de tu jardín, como debe ser. "El producto me va muy bien. No tengo nada que decir, sobre todo por ese precio»" comenta un cliente en la página web de Lidl.

El PARKSIDE City Smart 250 A1 es compatible con la batería de 20 V de la gama PARKSIDE X 20 V Team. Se utiliza mucho en las herramientas de bricolaje y jardinería de Lidl.

En total, el robot puede funcionar hasta 2 horas al día, aunque todo depende de los ajustes que elijas. En cuanto a los modos, hay tres. O bien el corte puntual, el perímetro completo. Y las zonas específicas. Es un complemento ideal para una cortadora de césped antigua. "Material muy agradable, fácil de instalar. Con un precio sin competencia. Por lo tanto, lo recomiendo", afirma un usuario. Por lo tanto, su precio es muy atractivo. Pasa de 229 euros a 199 euros. Es decir, un fantástico descuento del 13 %. Una ganga para aquellos que buscan equiparse sin arruinarse, a la vez que ganan en practicidad. Después de una carga completa, está listo para cortar la hierba silvestre y las malas hierbas en un abrir y cerrar de ojos. Su sistema de doble cuchilla giratoria garantiza un corte limpio y sin esfuerzo, incluso las zonas de difícil acceso se convierten en un juego de niños. Los amantes de la jardinería también apreciarán su bajo nivel de ruido ya que está muy lejos del zumbido de las cortadoras de césped de gasolina. Así podrás trabajar con tranquilidad, sin molestar a los vecinos.

Ten en cuenta que el envío está disponible en puntos de recogida por 3,69 euros o a domicilio por 4,99 euros. Y con devolución gratuita en un plazo de 30 días si no quedas satisfecho.

Si buscas una forma de ahorrar tiempo y optimizar el mantenimiento de tu jardín, este accesorio de Lidl es perfecto para ti. En la página web de Lidl, las opiniones son unánimes: este robot es excelente. "Una cortadora muy fácil de usar, perfecta para mi jardín de 130 m². La aplicación es fácil de manejar y responde muy bien, el Bluetooth incluso tiene cobertura dentro de mi casa".