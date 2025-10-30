Aterriza en Lidl la cafetera de Brad Pitt a un precio sin competencia

¿A quién no le gusta tomar una buena taza de café? Un placer que solo podemos degustar en una buena cafetería... hasta ahora. Y es que ha aterrizado en Lidl la cafetera como la que anuncia Brad Pitt a un precio sin competencia.

Y es el que el actor americano es imagen de las cafeteras DeLonghi y en Lidl venden una de estas máquinas con una potencia de 1.100 watios y una capacidad de su depósito de agua de 1,1 litros.

Cafetera. / Lidl

Esta cafetera espresso tradicional de DeLonghi tiene 15 bares de presión con los que garantiza un espresso aromático con una crema perfecta. Además, con su portafiltro profesional y, gracias a 2 termostatos separados, garantiza una temperatura constante durante la preparación.

Asimismo, tiene un sistema manual de capuchino, la boquilla tradicional para espumar leche mezcla vapor, aire y leche para obtener una espuma especialmente cremosa para un capuchino perfecto en casa.

Descuento

Una cafetera que nada tiene que envidiar a la de las cafeterías y que puedes tener en tu casa por muy poco dinero. Y es que la cafetera tiene un precio de venta recomendado de 119,99 euros, pero en Lidl te la ofrecen con un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 95,99 euros.