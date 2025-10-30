Ikea recupera su armario ergonómico al que no le hacen falta organizadores: nueve compartimentos y espacio de sobra para camisas y vestidos estirados
Un armario completo y con diferentes espacios que enamora por su diezmo y precio
Este otoño de 2025 disfruta del confort y la calidez de los interiores con Ikea. Sean cuales sean tus proyectos o necesidades, la marca te ofrece soluciones tan prácticas como asequibles. Renovación, ganas de cambio o primera vivienda de estudiante que amueblar... Cualquier motivo es bueno para inspirarse en la tienda del gigante sueco. Porque tener una buena vivienda no tiene por qué ser sinónimo de gastos excesivos, la marca escandinava ofrece muebles y objetos de decoración asequibles, pensados para embellecer el día a día.
Los fans de la firma sueca pueden replantearse la decoración de su hogar. Desde el salón hasta el dormitorio, Ikea ofrece ideas ingeniosas, como este armario VISTHUS, perfecto para poner tus cosas en orden. Diseñado con un estilo sobrio y contemporáneo, este mueble de 122 x 59 x 216 cm se integrará fácilmente en un dormitorio o vestidor moderno.
Ofrece sobre todo un gran volumen de almacenamiento con armario, cajones y estantes, para guardar toda tu ropa. En el interior hay cinco estantes extraíbles y una barra para colgar la ropa. Este armario de nueve compartimentos también cuenta con cajones inferiores equipados con ruedas. Esto facilita su apertura y cierre, al tiempo que mantiene la estabilidad. Este modelo de Ikea también cuenta con patas ajustables para compensar las posibles irregularidades del suelo. Fabricado con tableros de partículas y fibra de madera, este armario combina practicidad y solidez. Estos materiales también permiten reducir su precio, para que este mueble sea accesible a un amplio público. Entregado en kit con instrucciones claras para un montaje sencillo y rápido, este armario diseñado por T Winkel/T Jacobsen para Ikea seduce por su diseño funcional y atemporal.
Su estilo sobrio y contemporáneo, con un acabado gris/blanco muy gráfico, acentúa su elegancia. Versátil, combina fácilmente con diferentes tipos de decoración, desde el minimalismo escandinavo hasta el estilo más urbano. Por último, es su precio lo que marca la diferencia. Este modelo ofrece una excelente relación calidad-precio, ya que combina diseño, funcionalidad y durabilidad. Se puede adquirir por 349 euros.
