Lidl arrasa con la solución definitiva para la cocina que tiene un descuento del 25 por ciento
Siempre es un buen momento para una renovación en la cocina
La freidora de aire se ha convertido, sin duda, en el electrodoméstico estrella de la cocina. Pero este aparato no nos ofrece una solución global a la hora de cocinar. Por eso Lidl ha venido en nuestra ayuda con la solución definitiva para la cocina que, además, tiene un descuento del 25 por ciento.
Se trata de un juego de ollas de nueve piezas de la firma GSW en acero inoxidable de alta calidad y con una práctica escala de litros. Pero lo mejor de todo es que es apta para todo tipo de cocinas, incluyendo inducción, y junto con las tapas de cristal, también es apto para horno, eso sí, hasta 180 grados.
Este juego de ollas tiene mangos de diseño de plástico negro con una sofisticada técnica de soporte, y es que los mangos de la tapa se pueden colgar prácticamente en los mangos de la cacerola.
Las cacerolas están equipadas con un fondo de termo-almacenamiento extra fuerte y de ahorro de energía, que conduce y almacena la energía de forma rápida y duradera, lo que permite un consumo de energía significativamente menor. La elegante apariencia y el diseño atemporal se completan con la tapa de cristal resistente al calor con borde de silicona y orificio de ventilación.
Además, como se trata de un juego de ollas, cada una tiene un tamaño y capacidad que podrás optar en función de lo que quieras cocinar. Así, tendrás ollas de 1,4 litros, 1,8 litros, 3,4 litros y 6 litros.
Precio de venta
¿Y cuánto estarías dispuesto a pagar por todo esto? Pues su precio de venta recomendado es de 79,99 euros, pero en Lidl te lo ofrecen con un descuento del 25 por ciento, con lo que se queda en 59,99 euros.
