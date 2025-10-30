Lidl está arrasando con su escoba de aire que deja como nuevas tus alfombras y cualquier tipo de suelo: en venta por tiempo limitado

Aunque Lidl es una cadena de alimentación, eso no significa que no se haya diversificado en otros sectores muy apreciados, como el textil, la alta tecnología, la decoración, el mobiliario, etc. La empresa tiene todo lo necesario para ayudarte a limpiar tu hogar. La marca Parkside, disponible en exclusiva en Lidl, ha lanzado una revolucionaria aspiradora especialmente diseñada para alfombras y tapicerías.

Con resultados que alcanzan la puntuación perfecta, este aparato se presenta como la solución definitiva para mantener impecables las superficies textiles de tu hogar. Pero también las alfombras y los revestimientos de los coches.

Esta avanzada aspiradora para alfombras y tapicerías, a la venta en Lidl, destaca por su versatilidad. Además, es apta para manchas húmedas y secas. Se trata de un producto que ofrece una solución completa a tus necesidades de limpieza. Su potencia de aspiración de 250 vatios de aire lo convierte en una herramienta potente tanto para el hogar como para el taller o el garaje. Una de sus características más destacadas es su depósito de acero inoxidable. No solo garantiza la durabilidad, sino que también facilita la limpieza gracias a su sistema de evacuación de aguas sucias y sus cierres laterales rápidos. El producto de Lidl también cuenta con un depósito de agua/detergente extraíble independiente.

Esto proporciona una indicación clara del nivel de llenado para un uso práctico. La flexibilidad es la clave de este producto, dado que esta aspiradora es perfecta tanto para seco como para húmedo. Su caudal de aire regulable de forma continua permite un control preciso durante el proceso de limpieza. La manguera de aspiración de 2 m de longitud con adaptador de conexión giratorio amplía las posibilidades.

Y el cable de alimentación de 7,5 m de longitud ofrece un amplio radio de trabajo de hasta 9,5 m. También se ha tenido en cuenta la movilidad. Y con razón, ya que el aspirador Lidl cuenta con 4 ruedas y un asa ergonómica plegable.

Esto permite un transporte cómodo. Una eficaz tecnología de boquillas garantiza un secado rápido de la superficie limpiada. De este modo, se minimiza el tiempo de espera y se optimiza la eficacia.

El juego completo de Lidl incluye una variedad de boquillas y accesorios especializados, desde una boquilla de lavado para limpiar tapones hasta una boquilla para rincones. Dos tubos de aspiración de 495 mm cada uno, así como un filtro de espuma para la aspiración en húmedo. Y una bolsa de filtro de papel para la aspiración en seco, demuestran la atención prestada a los detalles. Y la total adaptabilidad de este aspirador.

Con una potencia de aspiración de 250 vatios de aire y una fuerza de aspiración de 160 mbar, este aparato demuestra su eficacia en cada uso. La potencia conectada de 1600 W garantiza un rendimiento constante.

Su caudal de pulverización de 1 l/min con una presión de pulverización de 2 bares demuestra su capacidad para abordar incluso las tareas más difíciles. Este limpiador para alfombras y tapicerías incluye 100 ml de limpiador especial. Además, este producto está disponible al asequible precio de 89,99 euros. Una cosa es segura: este aspirador cambiará claramente su vida. Si desea adquirirlo, sepa que está disponible en la página web de la marca. Es un producto que ya ha obtenido la aprobación unánime de muchos clientes de la marca.