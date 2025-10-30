Un médico lo confirma: "esta infusión es una herramienta poderosa que la ciencia respalda como aliada para mejorar la calidad del sueño"
"No es solo una bebida de abuelitas", asegura el doctor William Arias
Cuando vamos a una cafetería, pocas veces solemos decantarnos por una infusión, a no ser que no nos encontremos del todo bien. Sin embargo, no estamos aprovechando al máximo sus beneficios, como confirma el médico William Arias, asegurando que "esta infusión es una herramienta poderosa que la ciencia respalda como aliada para mejorar la calidad del sueño".
Y es que la manzanilla "no es solo una bebida de abuelitas", explica el doctor, quien hace alusión a la apigenina, un compuesto natural presente en la manzanilla que actúa sobre los receptores cerebrales, ayudando a inducir la relajación y disminuir los niveles de cortisol.
Tomar manzanzilla favorece la producción de melatonina. Por eso, según explica el médico, tomar una infusión media hora antes de acostarse "puede ser util en casos de insomnio leve o ansiedad". Para apreciar sus efectos, eso sí, hay que mantener el hábito durante al menos dos semanas.
Otros beneficios
La manzanilla también ha resultado beneficiosa en trastornos digestivos.
