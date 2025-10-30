Así es como puedes descubrir si te están robando el WIFI de tu casa: rápido y fácil
Se trata de algo mucho más común de lo que crees
El acceso a internet se ha globalizado tanto que es rara la casa o establecimiento que no cuente con este tipo de conexión. Y la mayoría de las veces se realiza a través del WIFI, es decir, con los dispositivos conectados de forma inalámbrica al router. Pero a pesar de ser tan común, hay personas que, en lugar de pagar por el servicio, prefieren robárselo a los demás. ¿Y esto qué implica? Que tu conexión vaya mucho más lenta, además de estar aprovechándose de tu dinero. Sin embargo, es relativamente sencillo descubrir si te están robando el WIFi de tu casa, de una forma rápida y fácil.
La manera más sencilla y rápida de comprobar si te están robando el WIFI de tu casa es observando el router. Tan solo tienes que apagar todos los dispositivos de tu casa que se conectan al router y sí a pesar de eso sigue parpadeando la luz de actividad, eso quiere decir que hay otro dispositivo conectado.
Algo que requiere un poco más de maña es entrar en la configuración de tu router, que podrás mirarla desde un ordenador. En esta configuración aparecen los dispositivos conectados y la lista de direcciones MAC. Si ves algo extraño en esta lista, es probable que tengas un dispositivo conectado que no has autorizado.
Cambio de contraseña
¿Y qué puedes hacer? Pues lo más sencillo es que cambies la contraseña de acceso al WIFI. Al igual que las recomendaciones para contraseñas en correo electrónico y de registro a diferentes páginas de internet, lo mejor es que utilices una contraseña con letras, tanto mayúsculas como minúsculas, números y símbolos. Evita utilizar nombres o fechas en esta contraseña, haciéndola mucho más segura.
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Juan-Galo Macià, presidente de Engel & Völkers: 'El problema de la vivienda solo se arreglará con más obra nueva
- La Seguridad social adelanta la fecha en la que los pensionistas verán aumentado en 600 euros adicionales su sueldo
- El encanto de caminar sobre la nieve bajo la luz de la luna: así es la raquetada nocturna más espectacular del mundo (y está en los Picos de Europa)
- El secreto del mejor cocido de España sigue vivo en Leitariegos: el maestro de este plato tradicional, Antonio Cosmen, regresa a su pueblo natal
- Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
- De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre