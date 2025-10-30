Así es como puedes descubrir si te están robando el WIFI de tu casa: rápido y fácil

El acceso a internet se ha globalizado tanto que es rara la casa o establecimiento que no cuente con este tipo de conexión. Y la mayoría de las veces se realiza a través del WIFI, es decir, con los dispositivos conectados de forma inalámbrica al router. Pero a pesar de ser tan común, hay personas que, en lugar de pagar por el servicio, prefieren robárselo a los demás. ¿Y esto qué implica? Que tu conexión vaya mucho más lenta, además de estar aprovechándose de tu dinero. Sin embargo, es relativamente sencillo descubrir si te están robando el WIFi de tu casa, de una forma rápida y fácil.

La manera más sencilla y rápida de comprobar si te están robando el WIFI de tu casa es observando el router. Tan solo tienes que apagar todos los dispositivos de tu casa que se conectan al router y sí a pesar de eso sigue parpadeando la luz de actividad, eso quiere decir que hay otro dispositivo conectado.

Un móvil conectado al WIFI. / Freepik

Algo que requiere un poco más de maña es entrar en la configuración de tu router, que podrás mirarla desde un ordenador. En esta configuración aparecen los dispositivos conectados y la lista de direcciones MAC. Si ves algo extraño en esta lista, es probable que tengas un dispositivo conectado que no has autorizado.

Cambio de contraseña

¿Y qué puedes hacer? Pues lo más sencillo es que cambies la contraseña de acceso al WIFI. Al igual que las recomendaciones para contraseñas en correo electrónico y de registro a diferentes páginas de internet, lo mejor es que utilices una contraseña con letras, tanto mayúsculas como minúsculas, números y símbolos. Evita utilizar nombres o fechas en esta contraseña, haciéndola mucho más segura.