Aterriza en Lidl la solución definitiva para tu cocina por menos de 6 euros

Tiene un descuento del 40 por ciento

Aterriza en Lidl la solución definitiva para tu cocina por menos de 6 euros

Aterriza en Lidl la solución definitiva para tu cocina por menos de 6 euros / Lidl

P. T. García

Si te gusta cocinar, en Lidl tienen la solución definitiva para la cocina. Y mira bien, porque te costará menos de seis euros.

Se trata de una batidora de brazo de 350 watios con tecla turbo para batir con la función de impulsos. Una batidora de toda la vida que demuestra que no hace falta gastarse mucho dinero para tener tu cocina al día.

Batidora.

Batidora.

Cuenta con un pie batidor de diseño especial para reducir las salpicaduras, además, se monta y se desmonta rápidamente. Tiene una cuchilla de 2 hojas de acero de alta calidad.

Además, está disponible en dos colores, gris y blanco, además de ser superligera, ya que pesa poco más de medio kilo.

Precio

Si quieres tener esta batidora que venden en Lidl, deberías saber que tiene un precio de venta recomendado de 9,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 40 por ciento, con lo que se queda en 5,99 euros, todo un chollo.

