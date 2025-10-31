Lidl arrasa con esta chimenea eléctrica que decora tu hogar y lo mantiene caliente por menos de 30 euros
Una oferta que no podrás rechazar
Llega el invierno y con él el frío. Pues en Lidl no van a dejar que tu casa se enfríe con una chimenea que, además de decorar tu casa, también le dará mucho calor. Y por menos de 30 euros.
Se trata, sin duda, de una oferta que no puedes dejar pasar. Se trata de una chimenea eléctrica de 1.950 watios que tiene efecto de leña y 2 niveles de calefacción. Es más, la puedes usar todo el año, porque te permite usar opcionalmente solo como iluminación ambiental o solo como generador de calor.
Además, cuenta con termostato regulable sin escalonamientos; y tiene dos niveles de calefacción: 950 watios y 1.950 watios. Asimism, tiene protección contra sobrecalentamiento para mayor seguridad.
Precio
¿Y cuánto estarías dispuesto a pagar por esta maravilla? Pues esta chimenea eléctrica tiene un precio de venta recomendado de 59,99 euros, peroo en Lidl te la venden con un increíble descuento del 50 por ciento, es decir, la mitad, con lo que se te queda en 29,99 euros, un chollo.
